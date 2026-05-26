Özgür'e yaranmak isterken rezil oldu! CHP'li Başkan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Atatürk'e de hain dedi!

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay mahkeme tararıyla iptal edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının yeniden göreve dönmesi sonrası Özgür Özel destekçilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarını devam ederken Odunpazarı’nın CHP’li Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kılıçdaroğlu’na tepki göstermek isterken baltayı taşa vurdu.

KURTULUŞ SAVAŞI'NDAKİ GİBİ BİR KEMAL'İ BULDULAR

Eskişehir CHP İl Binasının önünde konuşma yapan Kurt, burada sarf ettiği cümle ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kurt, Mustafa Kemal Atatürk ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında tartışma yaratan bir benzetmede bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu hainlikle suçlayan Kurt, "Ne yazık ki Kurtuluş Savaşı'nda buldukları gibi bir Kemal’i buldular, partiye ihanetin dibini buldular" dedi.

Kurt’un Kemal Kılıçdaroğlu ile Kurtuluş Savaşı'nın Kemal’i dediği Atatürk’ü ihanetle suçlaması kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.