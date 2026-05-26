Erdoğan ‘Ne ihanetler gördüm’ demişti! Yeni Asya’nın arşivinde ihanet karikatür

Karahasanoğlu, Yeni Asya'nın söz konusu karikatürde darbe iması yaparak ve adeta dalga geçerek, Erdoğan’a "Ayasofya'yı bari aç da ondan sonra git, ondan sonra asılacaksan asıl" şeklinde çirkin bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Müslümanların Kurban Bayramı arefesinde bu zihniyeti iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, alnı secdeli insanlara karşı benzer şekilde nice tuzakların kurulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Ne ihanetler gördüm" sözünü hatırlatan Karahasanoğlu, bu karikatürün de o hainliklerden biri olduğunu sert bir dille eleştirdi. Karikatürün saatlerce konuşularak anlatılamayacak gerçekleri 15-20 dakikada ortaya koyduğunu söyleyen Karahasanoğlu, bugün bu manşetleri ve geçmişteki oyunları hatırlatmanın önemine dikkat çekti.