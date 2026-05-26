Erdoğan ‘Ne ihanetler gördüm’ demişti! Yeni Asya’nın arşivinde ihanet karikatür
Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Yeni Asya gazetesinin geçmişte yayınladığı skandal bir karikatür üzerinden çarpıcı gerçekler ifşa edildi. Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Ayasofya'nın henüz ibadete açılmadığı ve Balyozcuların affedileceğine dair haberlerin yayıldığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan o karikatürü canlı yayında gözler önüne serdi.
Karahasanoğlu, Yeni Asya'nın söz konusu karikatürde darbe iması yaparak ve adeta dalga geçerek, Erdoğan’a "Ayasofya'yı bari aç da ondan sonra git, ondan sonra asılacaksan asıl" şeklinde çirkin bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Müslümanların Kurban Bayramı arefesinde bu zihniyeti iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, alnı secdeli insanlara karşı benzer şekilde nice tuzakların kurulduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Ne ihanetler gördüm" sözünü hatırlatan Karahasanoğlu, bu karikatürün de o hainliklerden biri olduğunu sert bir dille eleştirdi. Karikatürün saatlerce konuşularak anlatılamayacak gerçekleri 15-20 dakikada ortaya koyduğunu söyleyen Karahasanoğlu, bugün bu manşetleri ve geçmişteki oyunları hatırlatmanın önemine dikkat çekti.