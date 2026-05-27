  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz'de haydutluk tırmanıyor! Katil ABD tam 108 ticari geminin yolunu kesti! Pezeşkiyan'dan Katar'a kaza masası çağrısı! "Onurlu bir anlaşmaya hazırız" diyerek topu Batı'ya attılar! Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı! AK Parti'den mahkumlara af bekleyenlere kötü haber! "Asla öyle bir düşüncemiz yok ama..." diyerek duyurdu Bu kadar olmaz! Lahmacunun fiyatı dudak uçuklattı İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı! "Tepkimiz bölgesel sınırların ötesine geçecek, çok daha ağır olacak!" Bakan Tekin'den CHP'ye şaibe çıkışı: Allah Türkiye'yi büyük bir felaketten korumuş Özgür'e yaranmak isterken rezil oldu! CHP'li Başkan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Atatürk'e de hain dedi! Özgür Özel hakkında “resmi evrak” şikayeti Başkan Erdoğan, Pezeşkiyan ve Şerif ile görüştü
Dünya Katil İsrail'in ateşkes oyunu! 910 masumu katlettiler
Dünya

Katil İsrail'in ateşkes oyunu! 910 masumu katlettiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katil İsrail'in ateşkes oyunu! 910 masumu katlettiler

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılarda 910 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 bin 747 kişi yaralandı. Ateşkes ihlallerinin sayısının ise 3 bini aştığı bildirildi.

Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkes sahada bir kez daha fiilen karşılık bulmadı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes tarihinden bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve bilanço ağırlaştıkça ağırlaştı.

Açıklamaya göre, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail’in gerçekleştirdiği ihlal sayısı 3 bin 5’e ulaştı. Bu süreçte Gazze’deki sivil yerleşim alanlarının doğrudan hedef alındığı, bazı bölgelerde karadan saldırılar da düzenlendiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki ateşkese yönelik ihlallerle ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana sürdürdüğü ihlal sayısının 3 bin 5'e ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail'in binlerce ihlali kapsamında Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini doğrudan bombaladığı gibi zaman zaman yerleşim yerlerine karadan saldırdığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ateşkesten beri süren saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 910 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 747 kişinin de yaralandığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun bu süreçte Gazze'den 82 vatandaşı alıkoyduğu kaydedildi.

Bu süre zarfında Gazze Şeridi'ne insani yardım yüklü 135 bin 600 tır yerine 49 bin 973 tırın ulaştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, ayrıca ateşkesten bu yana tedavi için 17 bin yerine Gazze'den sadece 5 bin 636 hastanın ayrılabildiğine işaret edildi.

İsrail, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Bahçeli, Gazze ve Tahran’daki insanlık dramına dikkat çekti: Bayram mazlum coğrafyalara derman getirsin
Bahçeli, Gazze ve Tahran’daki insanlık dramına dikkat çekti: Bayram mazlum coğrafyalara derman getirsin

Gündem

Bahçeli, Gazze ve Tahran’daki insanlık dramına dikkat çekti: Bayram mazlum coğrafyalara derman getirsin

Gazze'de şehit sayısı72 bin 803’e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı72 bin 803’e yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı72 bin 803’e yükseldi

Siyonist katillerden Gazze'de yeni işgal oyunu! Sözde "Turuncu Hat" ile Filistinlileri daracık bir alana hapsetmeye çalışıyorlar!
Siyonist katillerden Gazze'de yeni işgal oyunu! Sözde "Turuncu Hat" ile Filistinlileri daracık bir alana hapsetmeye çalışıyorlar!

Gündem

Siyonist katillerden Gazze'de yeni işgal oyunu! Sözde "Turuncu Hat" ile Filistinlileri daracık bir alana hapsetmeye çalışıyorlar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı
Gündem

Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkına yönelik yürütülen dev soruşturmada taşlar ye..
Erdoğan ‘Ne ihanetler gördüm’ demişti! Yeni Asya’nın arşivinde ihanet karikatür
Gündem

Erdoğan ‘Ne ihanetler gördüm’ demişti! Yeni Asya’nın arşivinde ihanet karikatür

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Yeni Asya gazetesinin geçmişte yayınladığı skandal bir karikatür üzerinden çarpıcı gerçekler ifşa..
İzmir’den teklif yapmıştı! Kılıçdaroğlu cephesinden Özel’e yeni cevap
Gündem

İzmir’den teklif yapmıştı! Kılıçdaroğlu cephesinden Özel’e yeni cevap

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in bugün İzmir mitinginde yaptığı, “Bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim” t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23