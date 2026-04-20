Savaşın fitilini nükleer hırs ateşledi: "İran akıllıysa müreffeh bir geleceğe sahip olur"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Savaşın fitilini nükleer hırs ateşledi: "İran akıllıysa müreffeh bir geleceğe sahip olur"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimde İsrail'in yönlendirmesiyle hareket ettiği iddialarını sert bir dille yalanladı. Sanal medya hesabı üzerinden zehir zemberek açıklamalarda bulunan Trump, İran'a yönelik sert tutumunun kaynağının 7 Ekim olayları ve Tahran'ın nükleer silah emelleri olduğunu ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in kendisini İran ile savaşa girmeye ikna etmediğini belirterek, bu durumda 7 Ekim olayları ile İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği yönündeki görüşünün etkili olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran politikasına ve medyada yer alan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in kendisini İran ile savaşa ikna etmediğini vurgulayan Trump, bu kararda 7 Ekim olaylarının sonuçlarının ve İran'ın asla nükleer bir silaha sahip olamayacağı yönündeki kalıcı görüşünün etkili olduğunu belirtti.

Açıklamasında basında yer alan haberlere ve kamuoyu yoklamalarına da tepki gösteren Trump, yorumcuların söylediklerinin yüzde 90'ının yalan ve uydurma olduğunu savundu. Trump, yayınlanan anketlerin de tıpkı 2020 yılındaki ABD Başkanlık seçimleri gibi hileli olduğunu öne sürdü.

 

‘İRAN MÜREFFEH BİR GELECEĞE SAHİP OLABİLİR’

Medyanın Venezuela'daki sonuçları konuşmaktan kaçındığını ifade eden Trump, İran'da elde edilecek sonuçların da şaşırtıcı olacağını belirtti. Tahran yönetimine yönelik doğrudan mesaj veren Trump, “Eğer İran'ın yeni liderleri (rejim değişikliği) akıllıysa, İran harika ve müreffeh bir geleceğe sahip olabilir” ifadelerini kullandı.

