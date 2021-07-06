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Dünya

Savaşın devam ettiği bölgede tansiyon yükseldi! Gaz şirketine füze saldırısı

Irak'ın Kerkük kentindeki Kuzey Gaz Şirketine füze saldırısı yapıldı. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri saldırının DAEŞ tarafından yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 12:51:00 -
Savaşın devam ettiği bölgede tansiyon yükseldi! Gaz şirketine füze saldırısı

Irak'ın Kerkük kentindeki Kuzey Gaz Şirketine yönelik füze saldırısı düzenlendi.

​​​​Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kentinin güneyindeki Kuzey Gaz Şirketine atılan füzenin boş alana düştüğü ve herhangi bir zarara neden olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğinin henüz bilinmediği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının terör örgütü DAEŞ mensupları tarafından yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

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