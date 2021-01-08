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Dünya Savaşın çıkması an meselesi! Pakistan füzeyi ateşledi
Dünya

Savaşın çıkması an meselesi! Pakistan füzeyi ateşledi

Asya kıtasında Hindistan ile yaşanan kriz sonrası harekete geçen Pakistan, çok namlulu roketatar sistemi 'Fateh-1'in test işlemini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:29:00 -
Savaşın çıkması an meselesi! Pakistan füzeyi ateşledi

Pakistan, yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi 'Fateh-1'i başarılı şekilde test etti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Fateh-1'in, 140 kilometre menzile kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği ve silah sisteminin Pakistan ordusuna düşman bölgelerinde hassas angajman yeteneği sağlayabileceği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın, yerli olarak geliştirilen çok namlulu roketatar sistemi Fateh-1'in başarılı şekilde test edilmesini tebrik ettiği kaydedildi.

Pakistan Ordusu, geçen sene ocakta Hindistan'ın K-4 balistik füze denemesinden birkaç gün sonra 290 kilometre menzile sahip Gaznevi balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, geçen sene şubatta da Ra'ad II seyir füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini açıklamıştı.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından iki nükleer güç arasında tansiyon yükseldi.

Gerginlik her iki ülkenin de silahlanma rekabetini hızlandırdı.

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