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Savaşa son bir adım! Rusya'ya saldıracaklar

Ukrayna’nın askeri hazırlık içerisinde olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, dikkat çeken ifadeler kullandı. Zaharova, "Ukrayna, Rusya sınırına saldıracak" dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 23:00
Savaşa son bir adım! Rusya'ya saldıracaklar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna krizi hakkında basın açıklamasında bulundu.

Zaharova, Ukrayna’nın askeri hazırlık içerisinde olduğunu ve yakın zamanda Rusya sınırına saldırıda bulunacağını öne sürdü.

Zaharova, Ukrayna’nın Donetsk’e doğru ilerleyeceğini savunarak, Ukrayna'nın esas hedefinin, ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolü altında tuttuğu Priazevye ve Rusya sınırındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ileri sürdü.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:00
  1. Maria Zaharova
  2. Ukrayna
  3. Rusya
  4. Donetsk Halk Cumhuriyeti

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