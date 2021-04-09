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Dünya Savaşa mı hazırlanıyorlar? ABD ordusundan ilginç fotoğraf
Dünya

Savaşa mı hazırlanıyorlar? ABD ordusundan ilginç fotoğraf

ABD Hava Kuvvetleri pilotu Rus Hava Kuvvetleri'ne ait patch taktı. Bahse konu görüntüler ABD'nin savaşa hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 19:11:00 -
Savaşa mı hazırlanıyorlar? ABD ordusundan ilginç fotoğraf

ABD Hava Kuvvetleri'nin rutin olarak yaptığı uçuş eğitimleri sırasında bir pilotun omzunda Rus ordusuna ait patch olduğunu gösteren ilginç görüntüler yayınladı.

Hava Kuvvetleri'nin 48. Avcı Kanadı'nın resmi hesabı sosyal medya hesabından 7 Nisan 2021'de İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Lakenheath'de yapılan Point Blank 21-2 tatbikatına ait fotoğrafta ABDli pilotun Rus ordusuna ait patch takmasını ABD'nin savaşa hazırlandığı yönünde güçlü delillerden birisi olarak kabul etti.

Fotoğrafta ayrıca 492. Savaş Filosuna air Rus bayrağı renklerine sahip bir patchinin yanısıra Su-27 savaş uçağı silüeti ve "RUSYA" yazısı bulunan bir pilot kaskı gözüküyor.

Hava Kuvvetleri yetkilileri yaptıkları açıklamada, pilotun tatbikat sırasında düşman hedefi görevi gördüğünü söyledi.

Avrupa ve ABD'nin yaptığı Point Blank kuvvet tatbikatları, savaşlardan önce yapıldığı, taktiksel yeterliliği ölçtüğü ve bölgesel güvenliğe dair verilerin paylaşıldığı bir eğitim olmasından dolayı uzmanlar bu hareketin yeni bir savaşın başlangıcı olacağını öngörüyor.

Tatbikatlar esnasında sadece ABD ve müttefiklerinin kullandığı F-15, F-16, KC-135 ve F-35 değil düşmanlarını da kullandığı toplam 50'den fazla uçakla eğitim icra ediliyor.

Kaynak: star.com.tr

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