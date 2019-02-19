Savaş ve Akın çağrı merkezi binasında incelemeler yaptı

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ile birlikte Mart ayı içerisinde tamamlanması planlanan özel çağrı merkezi binasında incelemeler yaptı.

Savaş ve Akın’a Ak Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi ile Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetimi eşlik etti.

Ziyaret esnasında basın mensuplarına değerlendirme yapan Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, “Hedefimiz ilimizin istihdam, ihracat ve yatırım kapasitesini artırmak. Çağrı merkezi için uygun bir lokasyon bulamamıştık. Sayın valimizin desteğiyle anlaşma sağlandı. İlk etapta 300, daha sonra 500, 700 derken 1 yıl içerisinde 1000 kişiye ulaşan istihdam sağlanacak. Hedefimiz Aydın’ın daha fazla pay almasını sağlamak. Büyükşehir belediyesinin ilimizin cazibe merkezi olması, üretimin artırılması konusunda hiçbir faaliyetini göremedik. Biz nisan ayından itibaren iktidarımızın gücünü yanımıza alarak yerel kalkınma hamlesini başlatacağız" dedi.

Kendileri için "Bal yapmayan arı" tanımı yapan CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da yüklenen Mustafa Savaş, "CHP’li belediye başkanı bize bal yapmayan arı diyor. Biz çiftçi çocuğuyuz. Herkes de kovanı bilir. İşçi arıyı, kraliçe arıyı bilir. Biz işçi arıyız. Yaptığımız hizmetler ortada. Ben merak ediyorum kraliçe arı ne yapıyor? Kraliçe arı organizasyon anlamında hiçbir şey yapmıyor. Üniversiteyle, muhtarlarla, bürokrasiyle diyalog kurmuyor. Organizasyondan yana olmayan bir kraliçe arı var. 31 Mart, kraliçe arıyı kovandan değiştirme günüdür. Biz işçi arı olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ise, “Büyükşehir Belediye Başka Adayım Mustafa Savaş Beyefendiyi tebrik ederim önemli bir yatırım ve istihdam kapısı, işsizliğin önüne geçilmesi anlamında tabi bu katkıyı sağlayan başta Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger beyefendiye, genel müdürümüze ve firma sahiplerine Aydın’a böyle bir başlangıç yaptıkları için teşekkür ederiz.

Göreve başlamadan önce hükümetimizin gücüyle birlikte inşallah bu dönem Aydın ve 17 ilçe belediyesini de kazanıp Aydınlı hemşerilerimizin geleceğini daha güzel daha gelişmiş ve refah düzeyi yükselmiş bir seviyeye getireceğimize buradan söz veriyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın daha sonra Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.