Savaş uyarısı yapılan bölgede esrarengiz olay!

ABD’ye ait "USS Connecticut" denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında 'bilinmeyen bir cisme' çarptığı açıklandı.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, "USS Connecticut (SSN 22), Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası sularda faaliyet gösterirken 2 Ekim öğleden sonra su altına iniş sırasında bir cisme çarptı" denildi.

Çarpma sırasında hayati tehlike arz eden bir yaralanma olmadığı ifade edilen açıklamada, Seawolf sınıfı hızlı saldırı denizaltısında da ağır bir hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Açıklamada, "Denizaltı güvenli ve istikrarlı bir durumda. USS Connecticut'ın nükleer tahrik tesisi ve alanları etkilenmedi ve tamamen çalışır durumda. Denizaltının geri kalanına verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor." bilgisi paylaşıldı.

Çarpmanın ardından 15 kişi yaralandı. ABD yetkilileri Cumartesi günü gerçekleşen olayda USS Connecticut denizaltısındaki mürettebatın yaralarının hafif olduğunu duyurdu.

Olay, Çin'in Tayvan'ın hava sahasını eşi benzeri görülmemiş bir sıklıkta ihlal etmeye başladığı bir dönemde yaşandı. Üstelik ABD olayla ilgili açıklamayı neredeyse bir hafta sonra yaptı. Bu durum da dünya kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

ABD'li yetkililer denizaltının çarptığı nesnenin ne olduğunu bilmediklerini, aracın işler halde olduğunu ve ABD'ye ait Guam adasına doğru ilerlediğini söyledi.

Bir ordu sözcüsü "Nükleer enerji üretim kısmı hasar görmedi ve denizaltı tüm işlevlerini sürdürebiliyor. Hasarın boyutu değerlendiriliyor. ABD Donanması'ndan yardım talep etmeye gerek olacak bir durum yaşanmadı." açıklaması yaptı.

Güney Çin Denizi neden anlaşmazlıklara yol açıyor?

USS Connecticut'ın bulunduğu Güney Çin Denizi, dünyada en fazla çekişmenin yaşandığı denizlerden biri.

Çin Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamının kendi karasularında olduğunu öne sürüyor.

Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam gibi bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de buna itiraz ediyor.

USS Connecticut ABD'nin müttefikleriyle birlikte yaptığı tatbikata katılmak üzere bölgedeydi.

Çin'in bölgedeki etkisini dengelemek için yapılan AUKUS Paktı'ndan haftalar sonra düzenlenen tatbikata ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Avustralya, Kanada ve Hollanda donanmaları katılıyor.

AUKUS Paktı, ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya Nükleer Denizaltı inşası için bilgi transferini öngörüyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı Çarşamba günkü açıklamasında Çin'in 2025'e kadar adayı işgale hazırlandığını öne sürmüştü.

BBC'ye konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise bölgedeki gerilimden "derin endişe duyduklarını" açıkladı.