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Ekonomi “Savaş ülkemizde gıda krizine neden olmaz”
Ekonomi

“Savaş ülkemizde gıda krizine neden olmaz”

Son günlerde gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelere dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz, yeter ki kurallar uygulansın” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 13:26:00 -
"Savaş ülkemizde gıda krizine neden olmaz"

Piyasada rekabet ortamının oluşması açısından küçük esnafın desteklenmesinin önemine dikkati çeken Palandöken, fiyatların düşmesi için piyasanın birkaç firmanın tekeline bırakılmaması uyarısında bulundu. Palandöken, elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi tüm ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyen ürünlere belirli bir süre zam yapılmaması durumunda fiyatların kısa sürede normale döneceğini bildirdi. Perakende Yasası’nın zaman kaybedilmeden güncellenmesi çağrısında bulunan Palandöken, şunları kaydetti: “Alım gücü düşen halkın, panikleyerek ihtiyacından fazla ürün alması hem kendi ekonomisini hem de arz talep dengesini olumsuz etkiliyor. Halk da bu paniğin oluşmasına neden olanlara itibar etmemeli. TESK olarak bu konuda gerekli tedbirleri alarak fiyat istikrarının korunması için birlik, federasyon ve odalarımıza genelge gönderdik.”

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