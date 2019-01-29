0553 313 94 23

Savaş uçaklarının harekât sorumlusu FETÖ'den yakalandı

TSK'da savaş uçaklarının hareket sorumlusu olarak görev yaparken emeklilik kararı alan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

29 Ocak 2019 Salı 11:49
Savaş uçaklarının harekât sorumlusu FETÖ'den yakalandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekât sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şûra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup, emekliliğini istediği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:49
  1. Eskişehir
  2. Diyarbakır
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dünya ile rekabet ediyoruz"
    1. "Dünya ile rekabet ediyoruz"
    2. Türkiye'den büyük başarı! Otomobil..
    3. Savaş uçaklarının harekât sorumlusu..
    4. Mehmet Ekici, Ersun Yanal'la çıkışa..
    5. Ekonomi ikinci çeyrekle birlikte güç..
    6. Sözde peygambere kötü haber! Hepsi..
    7. BM Özel Raportörü Agnes Callamard,..
    8. Döner ve köfte standardında değişiklik
    9. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'ın..
    10. Avrupa borsaları
    11. Hamsi ihracatı 9.5 milyon $ kazandırdı
    12. Erdoğan tepki göstermişti! Marketler..
    13. Kasımpaşa, düşüşe geçti
    14. Resmi açıklama bugün geldi! O..
    15. Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı
    16. Türkpatent’ten bir yılda 106 bin tescil
    17. İstanbul'daki bombalı saldırının..
    18. Cem Özer kimdir? Cem Özer Sinan Çetin..
    19. Meral Akşener, HDP yanlısı Tunç..
    20. Vakıf Katılım ‘Yılın en itibarlısı’..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı