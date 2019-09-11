Savaş uçakları havalandı! Bölgeye 36 bin kilo bomba atıldı ABD’nin önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) Bağdat’ın kuzeyindeki, terör örgütü DEAŞ'ın yoğun olarak bulunduğu bölgenin bombalandığını duyurdu.

ABD önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü, Suriye'de DEAŞ mevzilerini bombaladı. CJTF-OIR’e ait resmi sosyal medya hesabından, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının Bağdat'ın doğusundaki DEAŞ terör örgütü mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Salah ad Din bölgesindeki bir adayı bombaladıkları açıklandı. Uçakların, toplamda 36 bin kilogram bomba attıkları da açıklamaya eklendi. CJTF-OIR, o anlara dair görüntü de yayınladı.

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