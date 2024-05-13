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Teknoloji Savaş uçağı Eurofighter ve F-35 açıklaması! MSB: Biz satın almak istiyoruz diyerek paylaştı! Çarpıcı açıklamalar
Teknoloji

Savaş uçağı Eurofighter ve F-35 açıklaması! MSB: Biz satın almak istiyoruz diyerek paylaştı! Çarpıcı açıklamalar

Yeniakit Publisher
2024-05-13 17:17:00 - 2024-05-13 17:56:33
Savaş uçağı Eurofighter ve F-35 açıklaması! MSB: Biz satın almak istiyoruz diyerek paylaştı! Çarpıcı açıklamalar

Türk Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada “Biz Türkiye olarak böyle bir uçağı başından beri almak istiyoruz'' diyerek ifade etti. İngiltere ve İspanya bu talebe olumlu baktı... Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağı tedariki ve F-35 programı hususlarına yönelik sürece ışık tutan önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’e konuk olan Milli Savunma Bakanı Güler, uzun zamandır medyada süren Fransız yapımı Rafale ve AB ortak yapımı uçak olan Eurofighter jetleri hakkında açıklama yaptı.

Uzun zamandır envanterde olan ve yaş haddini dolduran F-16 tartışmaları devam ederken, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçaklarını almak istediğini sık sık dile getiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tedarik sürecine yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Biz Türkiye olarak böyle bir uçağı başından beri almak istediğimizi ifade ediyoruz. Eurofighter sadece Alman dostlarımıza ait bir sistem değil, bir konsorsiyum. İngiltere var, İspanya var. Alman dostlarımızın başından beri takıldığı noktalar var. NATO gibi bir teşkilatın üyesi olan iki ülke olarak bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu da sık sık dostlarımızla paylaşıyoruz. Ben şahsen bu durumun kısa bir süre içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Suudi Arabistan’a Eurofighter’ların verilmesi de bir başlangıç olabilir.

Biz ilk aşamada 20, daha sonra 20 olmak üzere en üst versiyon Eurofighter almak istediğimizi ilettik. Daha önce ifade ettiğimiz gibi İngiltere ve İspanya bu talebe olumlu bakıyor. Bir ülke müttefikliğe aykırı bir şekilde buna karşı çıkıyor. Biz müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamasını müttefiklik ruhuna aykırı buluyoruz.”
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