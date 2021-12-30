Savaş sona eriyor! ABD ile anlaşmayı duyurdular

Kore Savaşı'nı resmen bitirmek için atılan adımlara bir yenisi eklendi. Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, Kore Savaşı'nın resmen bitmesi için hazırlanan deklarasyonun taslak metni üzerinde ABD'yle fiilen anlaştığını duyurdu.

Öte yandan Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ın ulaştığı ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Eui-yong'un dünkü açıklamasına doğrudan bir yanıt vermedi.

Adı açıklanmayan sözcü aynı gün yaptığı açıklamada ABD'nin diplomasiye bağlı kalmayı sürdürdüğünü söyledi,

ABD, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı Kuzey Kore'yle (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) diyalog ve diplomasi yoluyla sağlamaya kararlı. Bu amaçla ABD'nin müttefiklerimizin ve konuşlandırılmış güçlerimizin güvenliğini artıran somut ilerlemeler sağlamak için ölçülü ve pratik bir yaklaşımın parçası olarak Kuzey Kore'yle diyalog aramaya devam edeceğiz.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, komşusuyla barışın tesis edilmesi için Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılması çağrında bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise bu çağrıyı reddetmiş ancak "uygun koşulların oluşması durumunda" müzakerelere devam edebileceklerini belirtmişti.

Kore Yarımadası'nı 1910'da ilhak eden Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından 1945'te çekilmesiyle iki hükümet kuruldu.

İki taraf üç yıl süreyle karşılıklı şekilde birbirlerine katılma çağrısı yaparken bir sonuca ulaşılamamasıyla ayrı ayrı devletler kuruldu.

Daha sonra başlayan ve 1950-1953 arasında süren Kore Savaşı'na Türkiye de Birleşmiş Milletler (BM) tarafında Kuzey Kore'ye karşı katıldı.

Savaşta Güney Kore'de 40 bin 670'ı BM askeri, 137 bin 899'u Kore askeri olmak üzere 178 bin 569; Kuzey Kore'deyse 508 bin 797 asker hayatını kaybetti.

Çatışmalarda 36 bin 940 askerini yitiren ABD, "en çok kayıp veren ülke" oldu. ABD'yi 1078 kayıpla Birleşik Krallık izledi. Türkiye, 900'ü aşkın şehit vererek üçüncü sırada yer aldı.

Kore Savaşı'nın ardından ateşkes imzalansa da barış anlaşması yapılmadı. Dolayısıyla Kuzey Kore ve Güney Kore teknik olarak hâlâ savaşta bulunuyor.