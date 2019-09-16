Savaş; “Menderes, millet iradesini yok sayılmasına engel olmuştur”

AK Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in idamının yıldönümünde bir anma mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş, mesajında; “Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın şehit edilmelerinin üzerinden geçen 58 yıl.Millet iradesinin, tüm iradelerin üzerinde bir güç olduğunu canları pahasına korkusuzca haykıran ve bu iradeyle isimlerini tarihin silinmeyen sayfalarına kazıyarak işleyen kahramanlarımız. Aziz şehitlerimiz ’Yeter artık söz milletin’ diyerek gelecek nesillerimize miras niteliğinde bir emaneti bırakırken, bu çağrısıyla demokrasi düşmanlarının millet iradesini yok saymalarına engel olmuşlardır.Onlarca yıl sonra, bu büyük emanete halel getirmek için girişimlerde bulunan demokrasi düşmanları 15 Temmuz gecesi bir kez daha millet iradesini hedef almışlarsa da, bu girişimleri eşsiz bir direnişle engellenmiştir.

Bilinmelidir ki darbeciler bugün ve gelecekte nasıl lanetlenerek hatırlanıyor ve hatırlanacaksa, vatan, bayrak, istiklal, istikbal mücadelemizdeki korkusuz şehitlerimiz de rahmetle ve minnetle anılmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle, bu uğurda mücadele veren kahraman gazilerimizi saygıyla ve şükranla anıyor, millet iradesini yok sayan darbecileri de binlerce kez lanetliyorum” ifadelerini kullandı.