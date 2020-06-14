Savaş mağduru küçük Halid’e şefkat eli

6 yaşındaki HalidHamo, annesi ve 2 kız kardeşi Humus’a bağlı Hule ilçesinde yaşıyorlardı.Suriye’de süren savaş nedeniyle 2017 yılında göç ederek KeferNaha bölgesinde bulunan çadır kenteyerleştiler. Kalmak zorunda oldukları çadırkentte yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleşen soba patlaması sonucunda ailenin erkek çocuğu HalidHamo’nun vücudunun büyük bir bölümü yandıve ilk tedavisi Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği tarafından yapıldı.

Kızılay ekipleri durumu paylaştı

Kızılay ekipleri Suriye’de yürütülen faaliyetler kapsamında geçtiğimiz günlerde aileyi ziyaret etti. Bu ziyarette daha önce yapılantedavinin olumlu sonuçlanmadığı görüldü.HalidHamo’nun bilgi ve görüntüleri Kızılay Alan Koordinatörlüğü tarafından Çobanbey DevletHastanesi yetkilileri ile paylaşıldı. Yapılan araştırma ve tetkiklerneticesinde küçük Halit’in tedavisinin Suriye’de mümkün olmadığı görüldü.Suriye’deki mülteci kampından alınarak Türk Kızılay tarafındanAzez’de bulunan Vatan Hastanesi’ne getirilen Halit, Suriye’den de Türkiye’ye getirildi.

HalidHamo’nun tedavisi Kayseri Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilimdalı’nda gerçekleştirilecek. Tedavi masrafları ise Darülaceze’den emekli bağışçı Mahmut Murt tarafından karşılanacak ve süreç Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi tarafından takip edilecek.