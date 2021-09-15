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Kadın - Aile Savaş mağduru kadınlar üretiyor
Kadın - Aile

Savaş mağduru kadınlar üretiyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan terzilik atölyesinde savaş mağduru kadınlar tarafından dikilen kıyafetler, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 13:38:00 -
Savaş mağduru kadınlar üretiyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan terzilik atölyesinde savaş mağduru kadınlar tarafından dikilen kıyafetler, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

İHH Lojistik Merkezinde yaklaşık bir ay önce Suriyeli kadınlara meslek edindirmek amacıyla terzilik atölyesi açıldı. Atölyede, Suriye'deki iç savaşta eşlerini kaybedenlerin de aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 24 kadın çalışıyor.

Atölye sayesinde meslek öğrenme imkanı yakalayan kadınlar, diktikleri kıyafetlerle de sınırın diğer tarafındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, savaş mağduru kadınlara hem destek olabilmek hem de onların kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak amacıyla terzilik atölyesini açtıklarını söyledi.

Atölyede dikilen kıyafetleri sınırın diğer tarafına gönderdiklerini aktaran Tosun, şöyle devam etti:

"Terzilik atölyemizde 24 savaş mağduru ihtiyaç sahibi kadın düzenli olarak kıyafet dikiyor. Her gün 500 parça kıyafet dikerek bunları Suriye'deki giyim mağazalarına savaş mağduru ihtiyaç sahibi sivillere teslim etmek amacıyla gönderiyoruz. Aynı zamanda savaş mağduru kadınlar burada çalışarak ailelerinin geçimlerini sağlamış oluyor."

Tosun, atölye sayesinde kadınların sosyalleşmesine de katkı sağladıklarını ve sınırın diğer tarafındaki ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını belirtti.

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