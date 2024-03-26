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Siyaset Savaş kızıştı! Özgür Özel Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü
Siyaset

Savaş kızıştı! Özgür Özel Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü

Yeniakit Publisher
2024-03-26 22:28:00 - 2024-03-26 22:50:50
Savaş kızıştı! Özgür Özel Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü

Yerel seçimlerde ittifak kapıları İYİ Parti tarafından yüzüne kapanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kaybetme korkusuyla saldırganlaşmaya başladı. Özel, Akşener'e, "Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var." ifadelerini kullanarak İYİ Partili seçmeden oy istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bandırma’da düzenlediği mitinge katılarak belediye başkan adayları için oy istedi. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla iyice hırçınlaşan Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yüklendi ve İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi. 

İYİ Parti'nin yüzüne kapıları kapatarak ittifakı reddettiği CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'abla' diyerek sevgi gösterilerinde bulunduğu Meral Akşener'e 'vicdansız, insafsız' çıkışında bulundu.

"Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz?"

Özel, “Ahmet Akın’a dendi ki, biz bir gün sana borcumuzu ödeyeceğiz. Şu ana kadar çok uğraştık, görüştük ama verilen sözler unutuldu. Ben diyorum ki eski dosttan düşman olmaz ama birisini görüyorum ki aynı Tayyip beyin huyları. Yüz yüze bakıyoruz. Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfür ediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işi, bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Sizin için her şeyi yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmişte, sen o meydana nasıl iftira ve hakaret içeren pankart asıyorsun. Yazıklar olsun” dedi.

"Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var"

Ahmet Akın’ın geçtiğimiz yerel seçimlerde en büyük fedakarlığı yaptığını belirten Özel, “Birileri şimdi ona yıllar önceki borcunu ödemek yerine tavır takınıyorsa, sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum. Ben Meral hanıma abla derim, ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben İYİ Parti’nin iyi insanlarına, gönlünde, gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne de partimi feda ederim. Önümüzdeki Pazar günü Ahmet Akın’a sahip çıkmaya hazır mısınız?” ifadesinde bulundu.

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