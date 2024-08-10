Savaş kızışıyor! Ukrayna Rusya’ya girdi… Avrupa’ya ithal edilen tek doğal gaz tesisi ele geçirildi

Ukrayna'nın Kursk üzerinden Rus sınırını geçerek Rusya'nın iç bölgelerine girmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gerçekleşen bir olay olarak dikkat çekiyor. Rusya'nın içindeki kasabaların boşaltıldığı ve Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının yapıldığı önemli bir tesisin Ukrayna tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Ukrayna'nın teslim aldığı F-16 savaş uçaklarının Rusya hava sahasında görülmeye başlanması, bu savaşın daha da uzayıp genişleyeceğine dair işaretler taşıyor.

Kremlin'in iddiasına göre 300 kadar Ukrayna askeri Salı günü sınırı geçerek Rusya'ya girdi ve Rusya topraklarında çatışmaya başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 22. Mekanize Tugayı'na bağlı askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Daryino ve Oleshnya sınır köyleri arasında "11 tank ve 20'den fazla zırhlı savaş aracının" desteğiyle bir saldırı başlattığını açıkladı.

Çatışmalar, Ukrayna'nın Sumy bölgesi yakınlarındaki sınıra yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 5.000 nüfuslu Sudzha kasabasının dış mahallelerine kadar uzandı.

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Kremlin ayrıca, Ukrayna'nın saldırısının insansız hava araçları ve füze saldırılarıyla desteklendiğini söyledi.

Rus devlet haber ajansı Tass, çoğunluğu Sudzha ve Korenevo bölgelerinde olmak üzere en az beş sivilin öldüğünü ve yaklaşık 28 kişinin yaralandığını belirtti. İnsansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı iddiaları ve yaralı haberleri henüz doğrulanamadı.

Moskova saldırıyı geri püskürttüğünü iddia etse de, saldırının Çarşamba günü akşam saatleri itibariyle sona erip ermediği belli değil.

Kiev yönetimi, iddia edilen saldırı hakkında henüz yorum yapmadı. Ancak Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi yetkilisi Andrii Kovalenko Rusya'nın söz konusu sınırı kontrol etmediğini söyledi.

Kovalenko, Telegram paylaşımında "Rus askeri komutanları Kursk Oblastı'ndaki durumu kontrol ettikleri konusunda yalan söylüyorlar" diye yazdı.