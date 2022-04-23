  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Putin'e bir şok daha! Kendi savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermek istiyorlar

Altın için Cem Özüak’tan şok sözler! 'Altın güvenli liman değil' dedi ve tarih verdi

Rusya dünyaya duyurdu: Yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk

MHP’li vekil Mehmet Fendoğlu, Erdoğan’dan talep etti: Son bir kez daha kaldırılmalı

Ordumuzun gücüne güç katacak! Tarih verildi

Bunlar mı topluma örnek olacak? Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticisi küfür yağdırdı

İzmir'de alçak saldırı! Bulun bu şerefsizi

'Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek' demişti! 2 kişi tutuklandı

Bu ne rezalet! Sıra Gülşen ve Aleyna Tilki’ye mi geliyor? Yarı çıplak kalça sallamalı Ramazan etkinliği
Medya Savaş kapımıza dayanmışken Kemalistlerin derdine bakın: "Atatürk nerede?"
Medya

Savaş kapımıza dayanmışken Kemalistlerin derdine bakın: "Atatürk nerede?"

3 Dünya Savaşı artık Türkiye'nin kapısına dayanmışken Kemalistler "Mustafa Kemal fotoğrafı nerede?" derdine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 17:46:00 -
Savaş kapımıza dayanmışken Kemalistlerin derdine bakın: "Atatürk nerede?"

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş tüm şiddetiyle devam ederken dünya ülkeleri yeniden silahlanma yarışı içerisine girdi. Türkiye'nin hemen yanı başında yaşanan bu savaş ve dünyada yaşanan son gelişmeler "3. Dünya Savaşı artık kapıya dayandı" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

"3. Dünya Savaşı" senaryoları sıklıkla dillendirilirken aydın geçinen Kemalistler "Mustafa Kemal'in fotoğrafı nerede?" derdine düştü.

Türkiye düşmanlarının medyadaki sesi olan karanlık Oda TV'nin son haberi "bu kadar olmaz" dedirtti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Valinin bazı paylaşımlarında Mustafa Kemal fotoğrafının görünmemesini kendine dert edinen karanlık Oda TV, herhangi bir haber değeri olmayan bu olayı okuyucularına "Tartışma yaratan Vali fotoğrafı: Atatürk nerede? Gerçek ortaya çıktı" başlığıyla servis etti.

Mustafa Kemal fotoğrafının bariz bir şekilde odada yer almasına rağmen bunu görmezden gelip algı operasyonu yapan Oda TV çapsızlığını bir kez daha ortaya koydu.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erkmen

Atatürk milletin kalbindedir!

Gonca

Dünyada iki ülke kaldı heykel peşinde koşan biri k Kore birde Türkiye Çin bile birakdi ama heykel konusunda Türkiye ilk
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay