Savaş kapımıza dayanmışken Kemalistlerin derdine bakın: "Atatürk nerede?"

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş tüm şiddetiyle devam ederken dünya ülkeleri yeniden silahlanma yarışı içerisine girdi. Türkiye'nin hemen yanı başında yaşanan bu savaş ve dünyada yaşanan son gelişmeler "3. Dünya Savaşı artık kapıya dayandı" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

"3. Dünya Savaşı" senaryoları sıklıkla dillendirilirken aydın geçinen Kemalistler "Mustafa Kemal'in fotoğrafı nerede?" derdine düştü.

Türkiye düşmanlarının medyadaki sesi olan karanlık Oda TV'nin son haberi "bu kadar olmaz" dedirtti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Valinin bazı paylaşımlarında Mustafa Kemal fotoğrafının görünmemesini kendine dert edinen karanlık Oda TV, herhangi bir haber değeri olmayan bu olayı okuyucularına "Tartışma yaratan Vali fotoğrafı: Atatürk nerede? Gerçek ortaya çıktı" başlığıyla servis etti.

Mustafa Kemal fotoğrafının bariz bir şekilde odada yer almasına rağmen bunu görmezden gelip algı operasyonu yapan Oda TV çapsızlığını bir kez daha ortaya koydu.