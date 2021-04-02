Savaş kapıda! Rusya kararını dünyaya ilan etti

Kremlin'den Ukrayna krizi ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Açıklamada Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir NATO askeri sevkiyatının bölgedeki tansiyonu yükselteceği vurgulandı. Aynı açıklamada doğu Ukrayna'daki durum "iki taraf için de korkutucu" sözleri ile tanımlandı ve "Bölgede bolca provokasyon yapılıyor" denildi.

Sınır bölgesinde karşılıklı askeri hareketlilik devam ederken Kremlin'den konu ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Açıklamada Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir NATO askeri sevkiyatının bölgedeki tansiyonu yükselteceğin altı çizildi.

Aynı açıklamada Ukrayna'daki durum "iki taraf için de korkutucu" sözleri ile tanımlandı.

Açıklamada ayrıca "Bölgede bolca provokasyon yapılıyor" ifadesi yer aldı.

Dün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Donbass’ta yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna’nın bölünmesine yol açabileceğini söylemişti.

Savaş şartı ABD'nin asker göndermesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için ekstra adımlar atmak zorunda kalacağını duyurdu.