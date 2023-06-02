Savaş halindeki ülkeden Baykar Fabrikası duyurusu! 'İki planımız var' diyerek ilan ettiler

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Defence Turk’ün gündeme dair olan sorularını yanıtladı. Bodnar, Baykar Makina’nın Ukrayna’da kuracağı fabrika hakkında açıklamalarda bulundu.

Defence Türk'te yer alan habere göre, Ukraynalı yetkili “Zelensky’nin 2019 Ağustos’unda Baykar’ın ana tesislerini ziyaret ettiğinde, Ukrayna’da böyle bir tesis kurma isteğini ifade etmişti. Ancak, o zamandan beri savaş başladı. Baykar’ın Ukrayna’da inşa etmeyi planladığı tesisle ilgili en son durum nedir?” sorusuna cevap verdi.

Bodnar'ın açıklamaları işte şu şekilde:

“Bu ziyaretten sonra çok sayıda çalışma ve oldukça önemli işler yaptık. 2022 Şubat’ında Erdoğan’ın ziyareti sırasında ilgili bir anlaşmayı imzaladık ve bu anlaşma her iki parlamento tarafından da onaylandı. Şu anda gerekli lisans konularını ve tüm belgeleri tamamlıyoruz. Baykar Makina tarafından kurulan bu özel şirket Ukrayna’da kuruldu. İlgili uzmanlar ve diğer şeyler de temin ediliyor ve şu anda teknik konular üzerinde çalışıyoruz. Yakın gelecekte sadece fabrikayı değil, aynı zamanda bu fabrikanın ürünlerini de göreceğimize inanıyoruz. Ayrıca bir Ar-Ge merkezi kurma ve pilotların eğitimi için de planımız var.



Sadece Ukrayna’dan değil, aynı zamanda bu ürünlerin potansiyel alıcısı olabilecek diğer ülkelerden de. Bu da önemli çünkü bildiğiniz üzere bazı Baykar Makina ürünleri Ukrayna motorları, Ukrayna yedek parçaları, Ukrayna’ya özgü ekipmanları kullanmakta. Bu alanda işbirliği için iyi bir zemin olacağına inanıyoruz ve savunma kabiliyetimizi, Türk… savunma kabiliyetini ve teknolojik gelişmeleri güçlendireceğini düşünüyoruz. Çünkü bu tesis, genel anlamda savunma sanayileri için genellikle gereken diğer alanlarda da Ar-Ge için büyüyor.”

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