Savaş Gündemine Rağmen Konut En Güvenli Liman

Mart 2026’da Türkiye genelinde 113 bin 367 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9 olarak gerçekleşti.

“Mart savaşın gölgesinde geçti”

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, tüm sektörler gibi gayrimenkul sektörünün de Mart ayını, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın gölgesinde geçirdiğini belirterek “Pek çok yatırımcı bu dönemde bekle-gör pozisyonuna geçti ya da altın, döviz gibi garanti görülen ve hızlıca yatırım yapılabilecek araçlara yöneldi. Buna rağmen Mart ayında, birinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. Sınırlı da olsa bu artış, konut yatırımcısının Türkiye ekonomisine ve konut sektörüne olan güveninin sürdüğüne işaret ediyor” dedi.

İpotekli konut satışlarındaki artış hızının da istikrarlı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Taş, “İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimine bir süre ara verdi. Bu durum bir süre daha devam edecek olsa da yaz aylarından itibaren yeniden düşmeye başlayacağını tahmin ettiğimiz politika faiz oranlarıyla birlikte kredi faiz oranlarının da daha makul ve ulaşılabilir seviyelere ineceğini tahmin ediyoruz. Bu da konut satışlarının yılın ikinci yarısında beklenen ivmeyi kazanacağına işaret ediyor” diye konuştu.

“Fiyatlar enflasyonun altında artıyor, fırsat devam ediyor”

Öte yandan inşaat maliyetlerinde hala yıllık yüzde 25’ler seviyesinde artışlar olmasına karşın konut fiyatlarının reel bazda gerilediğine dikkat çeken Taş, şunları söyledi:

“2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artan TCMB Konut fiyat Endeksi, reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azaldı. Bu da konut fiyatlarının hala enflasyonun altında bir artış gösterdiği anlamına geliyor. Maliyetlerin artmaya devam ettiği dönemde reel bazda düşen konut fiyatları, konut almak ve gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. Bizim tavsiyemiz konut almak isteyen vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi yönünde.”