0553 313 94 23

‘Savaş gemilerimiz yola çıkıyor’ deyip duyurdular: Orta Doğu'ya asker gönderme kararı aldık

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Doğu'daki ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmadan bölgeye kuvvet göndereceklerini duyurdu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:31
‘Savaş gemilerimiz yola çıkıyor’ deyip duyurdular: Orta Doğu'ya asker gönderme kararı aldık

Japonya'nın Orta Doğu'daki ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmadan bölgeye kuvvet göndermeyi planladığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Motegi, ABD liderliğindeki koalisyona katılmadan Orta Doğu'daki deniz güzergahlarını korumaya yardımcı olmak amacıyla bölgeye asker göndermeyi planladıklarını ABD'li mevkidaşına bildirdi.

Görüşmede iki bakan, karşılıklı olarak ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltma konusunda Orta Doğu'da yakın iş birliği sözü verdi.

Motegi ve Pompeo ayrıca, Japon Denizi'nde yeni bir balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore konusunda da beraber hareket etme konusunda mutabık kaldı.

İki savaş gemisi gönderecekler

Tokyo yönetiminin, ABD ile yakın güvenlik bağları ve İran ile geleneksel dostluk ilişkilerini dengelemek, gerginliği azaltmaya yardımcı olmak amacıyla ABD liderliğindeki koalisyona katılmadan tek başına hareket etmeye karar verdiği belirtiliyor.

Japonya'nın plan çerçevesinde halihazırda Arap Yarımadası'nda keşif görevi yürüten ve Somali'de korsanlarla mücadele eden iki savaş gemisini bölgeye sevk etmesi bekleniyor. - Yurt dışına asker sevki hassas bir konu olarak görülüyor

Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan anayasasının ülkenin silahlı kuvvetlerini "pasifist" olarak tanımlaması ve devlete uluslararası sorunlarda savaş açabilme yetkisi tanımayan 9'uncu madde nedeniyle yurt dışına asker sevk edilmesi, ülkede oldukça hassas bir konu olarak görülüyor.

Başbakan Abe Şinzo, göreve geldiği 2012'den bu yana Japonya'nın askeri rolünü genişletiyor.

ABD'nin girişimiyle kurulan uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez 9 Temmuz'da uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti.

Ana karargahı Bahreyn'de kurulan koalisyona, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avusturalya, İsrail, Bahreyn ve 18 Eylül'de de Suudi Arabistan katıldığını duyurmuştu.

Japonya, İran ile dostça ilişkilerine zarar vermemek için ABD'nin girişimine katılmamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:31
  1. Japonya
  2. Orta Doğu asker

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer14 sa önce
    Ha bir sen eksiktin gel de tamam olsun önceden haber ver yer ayıralım acaba Japon’lar hangi yemeği istiyor merak ettim de

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
  1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  2. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  8. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  9. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  10. Galatasaray'da Küfür krizi!
  11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  12. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  13. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  21. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  22. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  24. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  25. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  26. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  27. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
  28. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
  29. Lübnan'daki Filistinlilere..
  30. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi