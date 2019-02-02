Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleri kapsamında Kıbrıs güneyine indi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, bir süredir ada batısında doğalgaz-petrol kaynaklarını tarayan Barbaros, şimdi Güney Kıbrıs’ın hak iddia ettiği sözde parseller üzerinde Yunan tacizlerine rağmen görev yapıyor.

KKTC adına Türkiye Petrolleri’nin aldığı ruhsat sahasında faaliyet yürütecek Barbaros Hayreddin, mayıs ayı sonuna kadar bölgede kalacak. Geminin kaynak taraması için bulunduğu alan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki (MEB) 9 numaralı parseli kapsıyor. GKRY’nin İtalyan ENİ ile Güney Koreli KOGAS firmalarına ihale ettiği 9. parselin büyük bölümünü tarayan Barbaros, buranın ardından 1 No’lu parselin bir kısmı ile 8 ve 12 No’lu parseller üzerinde de araştırma yapacak. Ocak ayı sonunda sismik veri toplama faaliyetlerine başlayan Barbaros HayreddinPaşa’yı araştırma sahasında 2 adet fırkateyn ile 2 adet korvet koruyor.

GKRY’nin Kuzey Kıbrıs’ı yok sayan tutumu üzerine Türkiye, ardı ardına ‘Navtex’ duyurularıyla Akdeniz’de çok geniş bir bölgeyi eğitim alanı ilan etti. Kıbrıs adası güneyinde 4, 5, 6, 7 ve 1 numaralı parselleri içine alan saha, NATO-Türkiye Deniz Eğitim Sahası olarak belirlenerek uluslararası hukuk uyarınca ‘Navtex’ ilanına çıkıldı. Türk Donanması, bu ay içerisinde milli atışlı eğitimlerin yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu bünyesinde Akdeniz’de faaliyet yürüten ülke donanmalarıyla da ortak deniz eğitimleri icra edecek. Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında Barbaros Hayreddin gemisine refakat eden TCG Barbaros ve TCG Bafra fırkateynleri, bölgede savaş gemileri bulunan Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya ile birlikte ortak tatbikatlar icra edecek. Bu faaliyetlerin GKRY’nin ENİ ve TOTAL şirketlerine sözde ruhsat verdiği parseller üzerinde yapılacak olması dikkat çekiyor.

Sular ısınacak

Bunun yanında yine bu ay içerisinde Kıbrıs batısında Fransa ile bir eğitim faaliyeti icra edecek Türk Donanması, Kıbrıs güneyindeki sözde 8 No’lu parselde de ‘atışlı eğitimler’ yapacak. Rum Yönetimi’nin İtalyan Eni şirketine ihale ettiği sözde ruhsat sahası, ‘Türkiye deniz eğitim ve atış sahası’ olarak ilan edildi.

Güney Kıbrıs’ın gasp girişimine sahne olan parseller yine, 27 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük deniz tatbikatına sahne olacak. Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Akdeniz’le birlikte Ege, Marmara ve Karadeniz’de bütün donanma unsurlarının katılımı, hava-kara birliklerinin de yoğun desteğiyle dünyaya gövde gösterisi olacak.

Sözkonusu harp oyunlarının, denizlerde Türkiye’yi çevrelemeye çalışan Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, İsrail eksenine de güçlü bir uyarı niteliği taşıması bekleniyor.