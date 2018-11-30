Savaş çıkması an meselesi! Silah yığmaya başladılar

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) yapılan açıklamada, Ukrayna ordu birliklerinin Rusya ile sınır bölgesine ulaşmak amacıyla Donbass bölgesine topçu birlikleri yığdığı duyuruldu.

DHC Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, aralık başında Novoazovsk bölgesinde ilerlemeye hazırlanan Ukraynalı askerlerden oluşan 3 tugayın Mariupol istikametinde yoğunlaştığını belirtti.

"Roketatar sisteminin yaklaştığını tespit ettik"

Basurin, "Şu anda Konstantinovka istasyonunda Gorlovka istikametinden 16 adet 120 mm’lik 2C9 Nona-C topunun, 10 adet 122 mm’lik kundağı motorlu Gvozdika obüsünün ve 10 adet BM-21 Grad çok namlulu roketatar sisteminin yaklaştığını tespit ettik" diye konuştu.



Ukrayna tarafının cephe hattına doğru silah yığmaya devam ettiğine dikkat çeken Basurin, taarruza geçmek için kimyasal silahlı provokasyonun bahane olarak kullanılabileceğini kaydetti.