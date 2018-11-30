0553 313 94 23

Savaş çıkması an meselesi! Silah yığmaya başladılar

Rusya, Ukrayna tarafının cephe hattına çok sayıda topçu birliği ve silah yığmaya başladığını açıkladı. Ukrayna'nın bu hamlesi sonrası gerilimin had safhaya ulaştığı öğrenildi.

30 Kasım 2018 Cuma 17:44
Savaş çıkması an meselesi! Silah yığmaya başladılar

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) yapılan açıklamada, Ukrayna ordu birliklerinin Rusya ile sınır bölgesine ulaşmak amacıyla Donbass bölgesine topçu birlikleri yığdığı duyuruldu.

DHC Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, aralık başında Novoazovsk bölgesinde ilerlemeye hazırlanan Ukraynalı askerlerden oluşan 3 tugayın Mariupol istikametinde yoğunlaştığını belirtti.

"Roketatar sisteminin yaklaştığını tespit ettik"

Basurin, "Şu anda Konstantinovka istasyonunda Gorlovka istikametinden 16 adet 120 mm’lik 2C9 Nona-C topunun, 10 adet 122 mm’lik kundağı motorlu Gvozdika obüsünün ve 10 adet BM-21 Grad çok namlulu roketatar sisteminin yaklaştığını tespit ettik" diye konuştu.

Ukrayna tarafının cephe hattına doğru silah yığmaya devam ettiğine dikkat çeken Basurin, taarruza geçmek için kimyasal silahlı provokasyonun bahane olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:44
  1. Ukrayna
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi
    1. Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve..
    2. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması, G20..
    3. Polis engelliye abdest aldırdı
    4. Irak'ta yeni kabinenin tamamlanmasına..
    5. Tekirdağ'da aranan FETÖ zanlısı kadın..
    6. Şehidin ismi okulda yaşatılacak
    7. Kerkük'teki Kayseri Çarşısı yangını..
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. İsrail askerleri Gazze sınırında 13..
    10. Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu
    11. İYİ Parti Ankara adayı Mansur Yavaş mı?
    12. Borsa günü yükselişle tamamladı
    13. Türk Kızılayı Gazze’ye 8,5 ton ilaç..
    14. Galatasaray'ı açıkladı! 'Teklif aldık'
    15. Ne emniyet kemeri ne de kırmızı ışık!..
    16. İşte sel felaketi sonrasında Bodrum!
    17. Hackerlar "500 milyon Marriott..
    18. Son bir haftada 41 terörist etkisiz..
    19. Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı..
    20. Kış sebzeleri çok faydalı
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'