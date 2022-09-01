Savaş çıkartacak olay! İHA düşürüldü

Tayvan ordusu, hava sahasına giren bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Çin’in Tayvan’ın Kinmen Adası'nda bulunan askeri tesisler üzerindeki izinsiz uçuşları devam ederken, Tayvan hava sahasına 'kimliği belirsiz' bir İHA’nın girdiğini duyurdu. Tayvan ordusuna bağlı Kinmen Savunma Komutanlığı, gerekli uyarıların yapılmasının ardından insansız hava aracının bugün yerel saatle 12.30'da düşürüldüğünü açıkladı. Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, Çin tarafından gelecek İHA tacizlerine karşı ihtiyatlı olmaya devam edileceği belirtildi.

Salı günü Tayvan ordusu, Çin’e ait insansız hava aracının (İHA) tüm uyarılara rağmen Tayvan’a bağlı Erdan Adası üzerinde uçuşuna devam etmesi üzerine ilk kez bir Çin İHA’sına uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.

Tayvan yönetimine göre, Çin son dönemde Tayvan üzerindeki taciz uçuşlarını arttırdı. Tayvan yönetimi daha önce yaptığı bir açıklamada, izinsiz İHA uçuşlarına taviz verilmeyeceği ve gerektiği takdirde vurulacağı duyurulmuştu. Ağustos ayı içerisinde Kinmen Adası ve çevresinde toplam 20’den fazla taciz uçuşu yapıldığı belirtilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Çin ve Tayvan arasında tansiyon yükselmişti. Çin, Tayvan’ı çevreleyen sularda balistik füze denemeleri de dahil olmak üzere geniş çaplı askeri manevralar başlatmıştı.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor.