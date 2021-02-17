  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Savaş bölgeleri için kritik çağrı
Sağlık

Savaş bölgeleri için kritik çağrı

İngiltere savaş bölgelerinde Kovid-19'la mücadele için 'aşı ateşkesi' çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 19:46:00 -
Savaş bölgeleri için kritik çağrı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, savaş ve çatışma bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için "aşı ateşkesi" çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin şubat ayı dönem başkanlığını yapan İngiltere, salgınla mücadele ve aşıya erişim kapsamında bakanlar düzeyinde özel bir oturum düzenledi.

Oturumu yöneten Raab, salgınla mücadelede küresel aşılamanın gerekli olduğunu söyledi.

Kovid-19'la mücadelede savaş ve çatışma bölgelerindeki savunmasız nüfusun korunmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Raab, dünya genelinde "küresel aşı ateşkesi" çağrısında bulundu.

Raab, BM Güvenlik Konseyi'ne küresel ateşkes çağrısı yapan bir karar tasarısı sunacaklarını belirtti, bu tasarıya destek verilmesini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gara şehidinin babası
Gündem

Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü

Gara'da katledilen 13 şehitten biri olan Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, terör örgütü PKK'nın şehit vatandaşlarımızın jetlerin bombalama..
İran baskı yaptı! Rusya çekildi
Dünya

İran baskı yaptı! Rusya çekildi

Rusya, İran ile büyük kriz yaşadığı Tayfur Üssü ve T-4 Üssü olarak da anılan Tiyas Askeri Hava Üssü'nü tamamen terk etti.
Ukrayna ile BAE anlaştı! İş birliği yapacaklar
Dünya

Ukrayna ile BAE anlaştı! İş birliği yapacaklar

Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri savunma sektörü üzerine iş birliği anlaşması imzaladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay