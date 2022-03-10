Savaş biterse altın ne olur? Ukrayna savaşı sona ererse altın düşer mi? Altın fiyatlarında son dakika:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) düzenlendi. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları üçlü zirvede bir araya getirmesi dünyanı gözünü bir anda Türkiye’ye çevirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi. Kuleba: Lavrov insani koridorlar konusunda bir taahhüt vermedi derken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yok.” dedi. Antalya’daki görüşmelerden Rusya-Ukrayna savaşına yönelik bir ateşkes çıkmadı. Piyasaların gözü de Antalya’daki toplantıdaydı. Toplantının başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında az da olsa gerileme oldu. Gram altın fiyatının 940 TL seviyelerine indiği görülürken, toplantısı sonrası yapılan olumsuz açıklamalara sonrası altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Rusya-Ukrayna savaşı biterse altın düşer mi?

Altın fiyatlarında son dakika haberleri: Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendirerek çeşitli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, ırak ve Birleşik Arap Emirliklerinde petrol üretiminin artışına ilişkin açıklamalar nedeniyle 28 dolarlık bir düşüş yaşandığını, bu düşüşün kalıcı olup olmayacağını Antalya'da yapılan görüşmeden çıkan sonucun belirleyeceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'nin enflasyon rakamlarını açıklanacağı bugün için önemli uyarılarda bulunan Memiş, küresel piyasaların dikkatli takip edilmesi gerektiğini, dün meydana gelen gerilemenin ileriki seviyelerinin bu açıklamalar sonrasında netleşeceğini belirtti. Petrol, altın, emtia gibi değerli metallerde meydana gelen agresif çıkışların bir düzeltmesi olacağının altını çizen Memiş, ateşkes durumu olsa dahi piyasalardaki bu durumun tamamen ortadan kalkacağını düşünmediğini dile getirdi.

Sürecin kontrollü bir şekilde devam edeceğini ancak savaş nedeniyle piyasalardaki endişe ve gerginlik havasının bir süre daha devam edeceğini öngördüğünü belirtti. Savaş sürecinin Merkez Bankalarının faiz kararını etkileyeceğine dikkat çeken Memiş, bu durumun küresel piyasalardaki değişimi körüklediğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz hamlesi beklemediğinin altını çizen Memiş, ABD'de enflasyon rakamının yükseleceğini öngörüyor. Petrol fiyatlarının artmasının yalnızca Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini, bu yükselişin ülkelerin enflasyonunu tetiklediğini ifade ederek, önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artıracağını söyledi.

Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Altını ne zaman satmak daha karlı? Altın bozumu ne zaman yapılmalı? İslam Memiş, piyasada manipülasyon olduğunu ifade ederek altını ne zaman satmak gerektiğini açıkladı. Şu an 950 TL seviyesinde olan gram altını satmak için uygun bir zaman olmadığını belirten Memiş, gram altını 1450 TL olmadan satmayın uyarısında bulundu. Elindeki altınını satan vatandaşların her zaman zarar edeceğini belirterek, altın fiyatlarının yıllık bazda yüzde 100'ün üzerine koya koya gittiğine dikkat çekti.