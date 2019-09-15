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Savaş bile onların mutluluğuna engel olamadı

Okumak için Yemen’den Türkiye’ye gelen Muhammed Saad Naji Ali, Anadolu Üniversitesinde tanıştığı yine Yemenli Alaa Mohammedile evlenme kararı aldı.

15 Eylül 2019 Pazar 10:10
Savaş bile onların mutluluğuna engel olamadı

Okumak için Yemen’den Türkiye’ye gelen Muhammed Saad Naji Ali, Anadolu Üniversitesinde tanıştığı yine Yemenli Alaa Mohammedile evlenme kararı aldı. Savaş nedeniyle ülkelerine gidemeyen çift, düğünü Eskişehir’de gerçekleştirdi.


Lisans okumak için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu (YTB) aracılığıyla burslu olarak Türkiye’ye gelen ve 2017 yılında mezun olduktan sonra kendi imkânı ile aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Teknoloji Bilim Dalında yüksek lisans yapan Muhammed Saad Naji Ali, 2 sene önce aynı üniversitede sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan Ala Mohammed ile tanıştı. Evlenme kararı alan çift, aileler arasında kız isteme merasimi sonrası nikahlarını yaptı. Çift, düğünlerini ise savaş nedeniyle ülkelerine gidemedikleri için Eskişehir’de yaptı.


Muhammed Saad Naji Ali, savaş nedeniyle Türkiye’de evlenmeye ve düğün yapmaya kadar verdiklerini dile getirdi. Muhammed, bu konuda Türkiye’nin onlara her konuda destek olduğunu ve Türk insanlarının da onları bu mutlu günde yalnız bırakmadığını belirterek, “Eşim Anadolu Üniversitesinde okuyor, iki sene önce orada tanıştık ve evlenmeye karar verdik. Ben eğitim almak için savaştan önce Türkiye’ye geldim. Eşim de savaştan dolayı ailesiyle Türkiye’ye geldi ve ondan sonra Anadolu Üniversitesinde okumaya başladı. Orada tanıştık ve evlenmeye karar verdik” diye konuştu.



"Türkiye benim ikinci vatanım"


Muhammed, ülkesinde olamamasının üzüntüsünü aktarırken, Türkiye’ye yanlarında olduğu ve kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür eti. Muhammed, “Türkiye yardımsever bir ülke, insanları ve kuruluşları, başta İHH olmak üzere. Türkiye benim ikinci ülkem sayılır, ben de Türkiye’ye ikinci vatanım gözüyle bakıyorum. Kuruluşlara, derneklere, orada çalışan bütün ağabeylere ve bütün Türkiye vatandaşlarına çok teşekkür ederim. Türkiye ve Türk vatandaşlarını seviyoruz” dedi.


Eskişehir’de gerçekleştirilen düğünde gelinin olmaması konusunda ise Muhammed, "Bizim adetlerimize göre kadınlar ayrı ve erkekler ayrı olurlar” dedi.


Düğünde Yemenliler hem kendi dillerinde hem de Türkçe şarkılar söyleyerek halay çektiler.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:10
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