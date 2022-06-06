ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda aranan Savaş Aydoğan'ın 42 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Savaş Aydoğan'ı kim öldürdü?

Savaş Aydoğan kimdir? Savaş Aydoğan'ı kim öldürdü?

25 Nisan'da kuaför Savaş Aydoğan kayıplara karıştı. Olayın ardından Aydoğan'ın ailesi oğullarının kız arkadaşı ile yakın arkadaşı Cem T'den şüphelendiklerini açıkladı. Cem T, olaydan günler sonra Zonguldak'ta polislere teslim oldu. Cem T, sorgusu sırasında arkadaşını silahla öldürdüğünü ve Aydoğan'ın cansız bedenini fındık bahçesine gömdüğünü açıkladı. İtirafın ardından Kocaali ilçesi Görele Mahallesi’nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan’ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı. 42 gün sonra genç kuaförün cansız bedenine ulaşıldı.

Savaş Aydoğan'ın 42 yaşında olduğu ve kuaförlük yaptığı biliniyor. Ayrıca sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aydoğan saç tasarımlarıyla ilgili hazırladığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine sahipti.