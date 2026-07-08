Savaş Ankara'da patladı! Trump İran ile Ateşkes sürecinin sonlandığını duyurdu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Trump, Ankara’da düzenlenen 2026 NATO Zirvesi’nin kenarında NATO Genel Sekreteri Rutte ile düzenlediği basın toplantısında, İran ile yapılan ateşkesin “sona erdiğini” ve artık İranlılarla muhatap olmak istemediğini belirterek, İranlı yetkilileri “pislikler. Pislik herifler” olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Trump, Ankara’da düzenlenen 2026 NATO Zirvesi’nin kenarında NATO Genel Sekreteri Rutte ile düzenlediği basın toplantısında, İran ile yapılan ateşkesin “sona erdiğini” ve artık İranlılarla muhatap olmak istemediğini belirterek, İranlı yetkilileri “pislikler. Pislik herifler” olarak nitelendirdi.