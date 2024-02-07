  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’yi güvensiz göstermek istiyorlar

“Gezi, sivil direniş, hak, demokratik eylem” derken; polise kurşun!

Kardeş ülke Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

20 Yaşından Büyük Araçlar tabut gibi! Uzak durun!

Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili ABD'den ilk açıklama geldi! ABD gergin

Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde

ABD Temsilciler Meclisi bunu ilk kez yaptı! İsrail’e destek reddedildi

'Tahliye’ polemiğinde kiracı galip geldi: 50 bin TL masraf ev sahibinden çıktı

Suudi Arabistan, Yunanistan'ı tir tir titreten Türk yapımı MARLIN'e talip oldu! Hemen almak istiyorlar

Neden hala sokağa çıkmadığı belli oldu! İmamoğlu o günü bekliyormuş
Yerel Savaş alanı gibi! Asker eğlencesinden skandal görüntüler
Yerel

Savaş alanı gibi! Asker eğlencesinden skandal görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-02-07 12:05:00 -

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir asker eğlencesinde önce tüfek ve tabancalarla ateş açıldı ardından havai fişeklerle ortalık savaş alanına döndü. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi düzenleyen bir grup, önce tüfek ve tabancalarla kalabalığın arasında havaya rastgele ateş açtı ardından havai fişeklerin ateşlenmesi sonrası ortalık savaş alanına döndü. Silah ve havai fişek sesini duyan bazı vatandaşlar eğlence alanından kaçmaya çalıştı.

Bu anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, asker eğlencesine katılan vatandaşların yöresel oyunlarını oynadıkları sırada tabancalarla ateş ettikleri ardından havanın kararmasıyla birlikte havai fişeklerin ateşlenmesi sonrası alanın savaş alanına döndüğü, bu sırada tüfeklerle bir grubun havaya ateş açtığı görülüyor.

Bunlar bu silahları nasıl buluyor? Asker eğlencesinde terör estirdi
Bunlar bu silahları nasıl buluyor? Asker eğlencesinde terör estirdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunlar bu silahları nasıl buluyor? Asker eğlencesinde terör estirdi

Asker eğlencesi için trafiği durduran 4 magandaya...
Asker eğlencesi için trafiği durduran 4 magandaya...

Yerel

Asker eğlencesi için trafiği durduran 4 magandaya...

Başakşehir'in en özel gençlerine davul zurnalı asker eğlencesi
Başakşehir'in en özel gençlerine davul zurnalı asker eğlencesi

Yerel

Başakşehir'in en özel gençlerine davul zurnalı asker eğlencesi

Asker eğlencesinde kavga
Asker eğlencesinde kavga

Yerel

Asker eğlencesinde kavga

Asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Yerel

Asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı

Yaşam

Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ersin ışık

Sonuçta Müslümanız ya Bunlar ölünce de tabikiii Şehit dimi

Vahap Kalyoncu

Devlet olsa bunlar bunu YAPAMAZ.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23