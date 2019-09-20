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Savant sendromu olan kişi nasıl anlaşılır? Savant sendromunun belirtileri

Savant sendromu olan kişi nasıl anlaşılır? Savant sendromu hakkında son günlerde vatandaşlar, bilgi almak ve bilinçlenmek amacıyla internette araştırma yapıyor. Savant sendromu ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 2004’e kadar hakkında pek fazla detay bilinmeyen savant sendromu erkekleri kadınlardan 4-6 kat daha sık etkiliyor. Peki, savant sendromu olan kişi nasıl anlaşılır? İşte savant sendromunun belirtileri...

20 Eylül 2019 Cuma 00:04
Savant sendromu olan kişi nasıl anlaşılır? Savant sendromunun belirtileri

Savant sendromu olan kişi nasıl anlaşılır? Savant sendromu hakkında son günlerde vatandaşlar, bilgi almak ve bilinçlenmek amacıyla internette araştırma yapıyor. Savant sendromu ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 2004’e kadar hakkında pek fazla detay bilinmeyen savant sendromu erkekleri kadınlardan 4-6 kat daha sık etkiliyor. Peki, savant sendromu olan kişi nasıl anlaşılır? İşte savant sendromunun belirtileri...

Savant sendromunun otizmle ilişkisi

Savant sendromu, önemli derecede zihinsel engelli birinin, ortalamanın üzerinde belirli yetenekleri gösterdiği bir durumdur. Savantların üstünlük gösterdiği beceriler genellikle hafıza ile ilgilidir. Bu hızlı hesaplama, sanatsal yetenek veya müzikal yeteneği içerebilir. Aslında, 10 otistik kişiden bir tanesinin, değişen derecelerde kayda değer yetenekleri vardır, ancak savant sendromu konjenital ya da edinsel olabilir. Birçok savant becerisi doğumda var olan bazı gelişimsel güçlüklerin üzerine eklenerek çocuklukta ortaya çıkmaktadır. Edinsel savant becerileri sağlıklı gelişim gösteren bireylerde bebeklik, çocukluk ya da erişkinlikte geçirilen kafa travması ya da merkezi sinir sistemi travması sonrası gelişebilir.

Savant sendromlu tüm çocukların yaklaşık yarısı otistiktir. Otizmi olan tüm çocukların yaklaşık yüzde 10'unda savant sendromu vardır. Bu oran 35 üzerinde IQ'lu otizmi olan çocukların yüzde 25'ine yükselir. (Çok sayıda otistik çocuğun IQ'ları daha düşüktür.)

Sendrom sıklıkla otizmle ilişkili olduğundan, otistik savant terimi daha sıklıkla kullanılır. Savant sendromu gösteren bir kişi ile ilgili bilinen ilk açıklama, 1751'de bir Alman psikoloji dergisinde gerçekleşti. Savant terimi, ilk olarak 1887'de J. Langdon Down (Down sendromuna adını veren doktor) tarafından kullanıldı.

Savant sendromu olan kişi nasıl anlaşılır?

Matematik, müzik veya görsel alanda ileri derece yeteneklere sahip olmalarına karşı günlük hayatın gerektirdiği bazı becerilerde yetersiz kalan Savant sendromlular, 'İdiot Savant' ya da türkçe anlamıyla 'Aptal Dahi' olarak da isimlendriliyor. Dünyaca ünlü bazı heykeltraş, ressam ve müzisyenlerin de bu sendroma sahip olduğu biliniyor.

Savant sendromu ya da bir diğer adıyla Otistik savant; matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen isimdir.

Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi de kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Bunun yanında günlük rutin sayılabilecek işlerde yetenekleri kısıtlı olabilir.

Savantların üstünlük gösterdiği beceriler genellikle hafıza ile ilgilidir. Bu hızlı hesaplama, sanatsal yetenek veya müzikal yeteneği içerebilir. Aslında, 10 otistik kişiden bir tanesinin, değişen derecelerde kayda değer yetenekleri vardır, ancak savant sendromu konjenital ya da edinsel olabilir.

Birçok savant becerisi doğumda var olan bazı gelişimsel güçlüklerin üzerine eklenerek çocuklukta ortaya çıkmaktadır. Edinsel savant becerileri sağlıklı gelişim gösteren bireylerde bebeklik, çocukluk ya da erişkinlikte geçirilen kafa travması ya da merkezi sinir sistemi travması sonrası gelişebilir.

Nedeni açıklanamıyor

Savant sendromu bireylerin, neden yetenekli oldukları bilim dünyası tarafından tam olarak açıklanamamıştır.

Bazı savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarımküresinde sıradışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50-100 kadar müthiş savant sendromlu insan olduğu tahmin edilmektedir.

Savant sendromu tedavisi nasıldır?

Savant sendromu bir alanda bir çocuğun kabiliyeti göz önüne alındığında beklenenden yüksek olduğunda teşhis edilir. Savant sendromunun herhangi bir dezavantajının olup olmadığı bilinmemektedir, bu nedenle tedavi edilmesi gerekmez. Genellikle savant sendromuna eşlik eden altta yatan bozuklukların tedavi edilmesi gerekir ve savant sendromlu çocuğun özel yeteneğinden yararlanılmasının çocuğun altta yatan gelişimsel bozuklukların tedavisine yardımcı olabileceğine inanılmaktadır.

Savant sendromlu çocuklar çok özel bir beceriye sahiptir. Bu çocuklar, özel ilgi ve yeteneklerin bir şekilde kullanılmasını sağlayan herhangi bir altta yatan hastalığın tedavisine daha iyi yanıt verebilir.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 00:04
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