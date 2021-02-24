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Sağlık Savant sendromu nedir? Savant sendromu belirtileri nelerdir?
Sağlık

Savant sendromu nedir? Savant sendromu belirtileri nelerdir?

Savant sendromu, bazı otistik hastalarda da görülen zihinsel bir rahatsızlıktır. Bu sendroma maruz kalan kişiler matematik, müzik veya görsel alanda inanılmaz yeteneklere sahip olabiliyorlar. Savant sendromuna maruz kalan kişilerin, genel zeka seviyesi düşük olduğu halde belli alanlarda inanılmaz bir bilgi düzeyine sahip olurlar. Peki, savant sendromu belirtileri nelerdir ve savant sendromu nedenleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:31:00 -
Savant sendromu nedir? Savant sendromu belirtileri nelerdir?

Savant sendromu,  aralarında öncelikle otizm spektrum bozuklukları olmak üzere ciddi zihinsel engelleri bulunan kişilerde ortaya çıkan ve genellikle bu engel ile belirgin ve uyumsuz bir çelişki oluşturan bir “deha adaları” olarak isimlendirilen bir yeteneğin bulunduğu, nadir fakat olağanüstü bir hastalıktır. Savant sendromu, yaşayan kişilerin önemli bir kısmı otizm hastalığından ötürü bu sendroma maruz kalırken, sendromu yaşayan diğer insanların bu duruma maruz kalmasının nedenleri ise bazı gelişimsel bozukluklardan, zeka geriliklerinden veya sinir sistemi ile ilgili bazı hastalık ve yaralanmalardan ötürü kaynaklandığı görülmüştür. İşte savant sendromuyla ilgili merak edilen her şey haberimizde…

Savant sendromu belirtileri nelerdir?

Savant sendromu, genellikle otizmli bireylerde görülür. Otizm, diğer insanlarla etkileşimde bulunmayı güçleştiren, ilgiyi sınırlandıran ve tekrar edici davranışlara neden olan bir tür nöro-gelişimsel bozukluktur. Savant sendromunun belirtileri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır…

1-Göz teması kurmakta zorlanma,

2-Eğlence, ilgi ve başarıların paylaşılmasına ilgi duymama,

3-Empati kurmakta, bir diğer deyişle karşıdakinin acı, üzüntü ve mutluluk gibi duygularını anlamakta zorluk çekme,

4-Akranlar ile arkadaşlık ilişkisi kuramama,

5-Konuşmayı öğrenmekte güçlük çekme veya konuşamama,

6-Sohbete başlamakta veya bir sohbeti sürdürmede zorluk çekme,

7-Sürekli olarak aynı şeyleri tekrarlamakta diretme,

8-İmaları, esprileri ve karşıdaki kişinin söylemek istediklerini anlamada zorlanma.

Savant sendromu olan ünlüler kimlerdir?

Alonzo Clemons, Amerikalı Heykeltraş

Tony DeBlois, kör Amerikalı Müzisyen

Leslie Lemke, kör Amerikalı Müzisyen

Jonathan Lerman, Amerikalı Sanatçı

Thristan Mendoza, Filipinli Marimba dahisi

Derek Paravicini, kör Britanyalı Müzisyen

Matt Savage, Amerikalı Otistik Jazz dahisi

Henriett Seth-F. Macar Otistik Bilgin, Şair, Yazar ve Sanatçı

Daniel Tammet, Britanyalı Otistik savant

Stephen Wiltshire, İngiliz Mimar Sanatçı

Richard Wawro, İskoç Sanatçı

Daniel Tammet, İngiliz Yazar

Buğra Çankır Türk ‘mutlak kulak’ olarak adlandırılan Müzik Dehası

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