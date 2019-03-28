SAÜ’de ‘Ulaştırmada enerji verimliliği’ isimli konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Ulaştırmada Enerji Verimliliği: Toplu Taşıma Örneği” adlı konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansa SAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İrfan Pamuk konuşmacı olarak katıldı. Konferansta ulaştırma planlamasının gerekliliğinden bahseden İrfan Pamuk, ulaştırmanın altyapısına göre kara, su, hava ve boru hatları olmak üzere dört ana başlık altında ele alındığını söyledi. Otomotiv teknolojisindeki hızlı gelişmenin ulaşım problemlerinin kara yolları üzerinden çözüleceği inancını güçlendirdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Pamuk, “Özellikle gelişmiş ve zengin ülkelerde sürekli yollar yapılmakta ve otomobiller üretilmektedir. Ancak otomobil sahipliği ile birlikte çevre sorunlarının da artmaya başladığı görülmektedir. Trafikteki problemler, yolların, park alanlarının ve enerji kaynaklarının yetersizliği, bu sorunlara örnektir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için ulaşım planlaması kavramı ortaya çıkmıştır” dedi.

“Taşımacılıkta karayolu kullanımı kazaları artırıyor”

Ulaştırmada enerji tüketimini Avrupa ülkeleri ve ABD’yi kapsayan grafik ve verilerle açıklayan Pamuk, dünyada ulaştırma alanında yüzde 30’un üzerinde bir enerji tüketimi olduğunu söyledi. Türkiye’deki ulaştırma sektörünün toplam enerji tüketimi içerisinde yüzde 21’lik bir paya sahip olduğu bilgisini aktaran Pamuk, “Ülkemizde yolcu taşımacılığının yüzde 95’i, yük taşımacılığının da yüzde 91’i karayolu ulaşımı ile gerçekleşiyor. Karayolunun bu konuda büyük bir ağırlığa sahip olması, trafik kazalarının altında yatan en önemli sebep olmuştur” diye konuştu. Bu oranların 2002 yılından itibaren değiştiğini söyleyen Pamuk, fiyat avantajı açısından yüksek hızlı trenin ve hava yolunun öne çıktığını dile getirdi.

Toplu taşımaya yönelik doğru planlamaların yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi İrfan Pamuk, toplu taşımanın pahalı yatırımlar gerektirdiğini, planlama olmadan en pahalı sistemlerin bile sorunu çözemeyeceğini söyledi. Planlamadan yoksun yapılacak altyapı tesislerinin işletmeye katkısının az olacağını belirten Pamuk, iyi bir sefer planlaması ve işletme planlaması ile bu katkının artacağını vurguladı.

Konuşmasının devamında sefer ve işletme planlamalarını anlatan Pamuk, demiryolları, karayolları ve deniz yolları kullanımını 2018 yılına ait verilerle hazırlanmış tablodan örneklerle açıkladı.

Konferansın sonunda Dr. Öğr. Üyesi İrfan Pamuk’a hediyesi takdim edildi.