0553 313 94 23

SAÜ’de ‘Ulaştırmada enerji verimliliği’ isimli konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Ulaştırmada Enerji Verimliliği: Toplu Taşıma Örneği” adlı konferans düzenlendi.

28 Mart 2019 Perşembe 17:48
SAÜ’de ‘Ulaştırmada enerji verimliliği’ isimli konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Ulaştırmada Enerji Verimliliği: Toplu Taşıma Örneği” adlı konferans düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansa SAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İrfan Pamuk konuşmacı olarak katıldı. Konferansta ulaştırma planlamasının gerekliliğinden bahseden İrfan Pamuk, ulaştırmanın altyapısına göre kara, su, hava ve boru hatları olmak üzere dört ana başlık altında ele alındığını söyledi. Otomotiv teknolojisindeki hızlı gelişmenin ulaşım problemlerinin kara yolları üzerinden çözüleceği inancını güçlendirdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Pamuk, “Özellikle gelişmiş ve zengin ülkelerde sürekli yollar yapılmakta ve otomobiller üretilmektedir. Ancak otomobil sahipliği ile birlikte çevre sorunlarının da artmaya başladığı görülmektedir. Trafikteki problemler, yolların, park alanlarının ve enerji kaynaklarının yetersizliği, bu sorunlara örnektir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için ulaşım planlaması kavramı ortaya çıkmıştır” dedi.



“Taşımacılıkta karayolu kullanımı kazaları artırıyor”


Ulaştırmada enerji tüketimini Avrupa ülkeleri ve ABD’yi kapsayan grafik ve verilerle açıklayan Pamuk, dünyada ulaştırma alanında yüzde 30’un üzerinde bir enerji tüketimi olduğunu söyledi. Türkiye’deki ulaştırma sektörünün toplam enerji tüketimi içerisinde yüzde 21’lik bir paya sahip olduğu bilgisini aktaran Pamuk, “Ülkemizde yolcu taşımacılığının yüzde 95’i, yük taşımacılığının da yüzde 91’i karayolu ulaşımı ile gerçekleşiyor. Karayolunun bu konuda büyük bir ağırlığa sahip olması, trafik kazalarının altında yatan en önemli sebep olmuştur” diye konuştu. Bu oranların 2002 yılından itibaren değiştiğini söyleyen Pamuk, fiyat avantajı açısından yüksek hızlı trenin ve hava yolunun öne çıktığını dile getirdi.


Toplu taşımaya yönelik doğru planlamaların yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi İrfan Pamuk, toplu taşımanın pahalı yatırımlar gerektirdiğini, planlama olmadan en pahalı sistemlerin bile sorunu çözemeyeceğini söyledi. Planlamadan yoksun yapılacak altyapı tesislerinin işletmeye katkısının az olacağını belirten Pamuk, iyi bir sefer planlaması ve işletme planlaması ile bu katkının artacağını vurguladı.


Konuşmasının devamında sefer ve işletme planlamalarını anlatan Pamuk, demiryolları, karayolları ve deniz yolları kullanımını 2018 yılına ait verilerle hazırlanmış tablodan örneklerle açıkladı.


Konferansın sonunda Dr. Öğr. Üyesi İrfan Pamuk’a hediyesi takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:48
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
    1. Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük..
    2. Beykoz Adayı Aydın: “Hz. Yuşa..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün..
    4. Kaza yapan alkollü sürücüden ilginç..
    5. Bakan Ersoy Buldan’ı ziyaret etti
    6. Kartal Gönülleri Platformu’ndan Başkan..
    7. Eğirdir Belediye Başkanlığı İçin 9..
    8. Seyyar asansörde mahsur kalan kadını..
    9. Köşk adayı Veli Tuna: “Bizim derdimiz..
    10. Aliağa Helvacı, BAL yolunda
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in..
    12. GÜNCELLEME - 71 suçtan aranan kişi..
    13. Zeydan Karalar hakkında suç..
    14. İstanbul'da pazarcıları isyan ettiren..
    15. 71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası..
    16. Ülke hareketlendi! 6 muhalif parti..
    17. "Pazar günü söz de karar da milletin..
    18. CHP’li Çankır; “Aydın’da iftira ve..
    19. Başkan Zolan seçim çalışmasına..
    20. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    21. Yaralı çocuk vahşeti anlattı! "Delil..
    22. Trump çıldıracak! İkinci uçak da indi
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi birileri..
    24. Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a anlamlı..
    25. Oryantiring’de başarılı olan sporcular..
    26. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final..
    27. İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    28. Prof. Dr. Ayten Filiz emekli oldu
    29. CHP'li adayın şehit eşine tepki..
    30. Gediz depreminde hayatını kaybedenler..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu