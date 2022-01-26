SAÜ personel alacak
Sakarya Üniversitesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre;
1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. 2020 KPSS Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.
1.4. Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.
2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Başvuru Takvimi
İlan Yayım Tarihi : 26.01.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi : 26.01.2022
Son Başvuru Tarihi : 09.02.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : ttps://ilan.sakarya.edu.tr/
2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri (Başvurular şahsen yapılacaktır.)
- Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Personel Dairesi Başkanlığı Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü 1 Kat Oda No: 218
- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (264) 295 40 92, 0 (264) 295 52 41 telefon numarası, [email protected] İletişim hattında yardım alabilecektir.
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