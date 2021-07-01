SAÜ ‘Mezuniyet Sergisi 21’ Yayında
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projelerinden oluşan ‘Mezuniyet Sergisi 21’ çevrim içi alanda yayına girdi.
Öğrencilerin iki yıllık atölye çalışmalarının ve proje kitaplarının da görülebileceği sergiye https://resimb3.wixsite.com/sauresimsergi bağlantısından erişilebiliyor. Sergide Resim Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Neslihan Özgenç’in yürüttüğü Uygulama Atölyesi (Resim) ve Dr. Şirin Yılmaz’ın yürüttüğü Uygulama Atölyesi (Multimedya) derslerinde öne çıkan öğrencilerin ürünleri var. Mezuniyet sergisinde Emine Karakaya, Ayşenur Gülcüoğlu, Mücahit Güler, Musa Kama, Osman Yavuz, Beyza Nur Kesikbaş, Bahar Kart, Rabia Kazan, Fatma Temel, Sümeyye Kılıç, Mesut Yaşar, Hacer Kevser Özkan, Yasemin İsmailoglu, Zeren Buruşoglu, Tuba Gök, Tuğba Karaca, Ercan Özalan ve Abdülkerim Günay’ın bitirme çalışmaları yer alıyor. Ayrıca bitirme çalışmalarının kuramsal altyapısını içeren Proje Kitapları da bulunuyor.