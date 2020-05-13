SATSO, Nefes Kredisi'nde en başarılı ilk 4 oda arasına girdi

SAKARYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO), Nefes Kredisi'nde 365 oda arasında en başarılı ilk 4 oda içerisinde yer aldığını bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO, Sakarya Oda ve Borsaları Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'nın konuğu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

Video konferans aracılığıyla yapılan toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, gündemi değerlendirerek kendisine iletilen soruları cevaplandırdı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 81 ildeki oda ve borsalarla istişare içerisinde olduklarını, 1 milyon 500 bin üyenin her gün sıkıntılarını paylaşıp çözüm bulunması için gerekli mecralara ilettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu süreçte 88 kez bakanlarla video konferans yöntemiyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Sakarya'da bulunan oda ve borsaların görevlerini yürütmelerinden ve üyeleri için çalışmalarından memnun olduklarını aktaran Hisarcıkıoğlu, "SATSO Nefes Kredisi'nde 365 oda arasında en başarılı ilk 4 oda içerisinde yer alıyor. Sakarya'nın ekonomisinin ne kadar büyük olduğunu düşündüğümüzde SATSO'nun üyelerine ne kadar hizmet ettiğini görmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ilk etapta hükümete 70 maddelik bir öneri seti sunduklarını ve bunların önemli bir kısmının hayata geçtiğini bildirdi.

Son olarak TOBB ile Denizbank'ın 2021'de geri ödemenin başlayacağı yüzde 7,5 faizli Nefes Kredisi'ni başlattıklarını ve kamu bankalarının da buna katılmasını beklediklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Sakarya odalarımızın ve borsalarımızın vizyonla çalıştığını, üyelerimize hizmete devam ettiğini görmekten de ayrıca gurur duyuyorum. Sizler, hem yönetim hem meclis hem de meslek komiteleri canla-başla gayret gösteriyor, üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman oluyorsunuz. Sakarya oda ve borsaları arasındaki birlik ve dayanışma örnek olacak nitelikte."

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Türk iş dünyası olarak salgın sürecini çok iyi analiz edip ivedi bir şekilde durum tespiti yapılarak harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Salgının verdiği dersin iyi okunması ve değişime hızla adapte olarak hazırlanılması gerektiğine dikkati çekerek Altuğ, "Pandemi sonrası yaşanacak değişim ülkemiz için fırsat oluşturacaktır. Buna hazırlıklı olmak, sürecin dinamiklerini doğru okumak, değişime göre şekillenmek ve uygulamak önem taşıyor. Kriz sonrası altyapısı yetersiz hale gelen, üretim kabiliyetini kaybeden, kendi kendine yetemeyen ülkelerin yerine geçecek bir potansiyelimiz var. Pandeminin ilk günlerinden itibaren devletimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış ve hayatımız sürece odaklı olarak yeniden düzenlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası temsilcileri olarak üyelerin bu sancılı dönemi en az hasarla atlatabilmeleri için hassas bir süreç yönettiklerini belirten Altuğ, "TOBB Başkanımız sayın Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere hepimiz çalışıyoruz. Üreterek, yatırım yaparak, istihdam sağlayarak bu ülkeyi daha ileriye taşımak için çabalayan sektör temsilcilerimizi asla yalnız bırakmadık." ifadelerini kullandı.



