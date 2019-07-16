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Satrançta ödüller verildi

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen "1.

16 Temmuz 2019 Salı 11:38
Satrançta ödüller verildi

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Elo Satranç Turnuvası"nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.


Çarşamba Belediyesi tarafından 13-14-15 tarihlerinde Çarşamba Gençlik Merkezi’nde Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın ilk hamlesiyle başlayan 1. Elo Satranç Turnuvası’nda 4 kategoride yarışan 130 sporcu arasından dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi. Final müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcuların ödüllerini Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz verdi.


Tören sonunda ödül alan yarışmacılar ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:38
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