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Spor

Satrançta küçükler ve yıldızlar milli takım kampı on-line yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:09:48 -
Satrançta küçükler ve yıldızlar milli takım kampı on-line yapılacak

ANKARA (AA) - Satrançta Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım Havuzu Genel Kampı'nın, temmuz ayında on-line olarak yapılacağı bildirildi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 11-17 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilecek kamp için başvuruların 1 Temmuz'da sona ereceği belirtildi.

Kampa katılmaya hak kazanan sporcuların, katılım formlarını federasyonun internet adresinden doldurabileceği aktarıldı.


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