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Spor

Satrançta küçükler ve yıldızlar milli takım kampı çevrim içi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:30:15 -
Satrançta küçükler ve yıldızlar milli takım kampı çevrim içi yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, küçükler ve yıldızlar milli takım havuzu genel kampının çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kampın, 11-17 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden düzenleneceği ifade edildi.

Kampa katılmaya hak kazanan sporcuların, 1 Temmuz'a kadar federasyonun internet sitesinde yer alan katılım formlarını doldurarak başvuru yapabileceği aktarıldı.

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