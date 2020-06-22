Satrançta küçükler ve yıldızlar milli takım kampı çevrim içi yapılacak
ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, küçükler ve yıldızlar milli takım havuzu genel kampının çevrim içi yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kampın, 11-17 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden düzenleneceği ifade edildi.
Kampa katılmaya hak kazanan sporcuların, 1 Temmuz'a kadar federasyonun internet sitesinde yer alan katılım formlarını doldurarak başvuru yapabileceği aktarıldı.