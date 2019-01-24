0553 313 94 23

"Satrançta kadın sporcu sayısı artıyor"

Son yılların popüler sporlarından satranca kadınların ilgisi gün geçtikçe artıyor

24 Ocak 2019 Perşembe 11:06
"Satrançta kadın sporcu sayısı artıyor"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrançta kadın sporcu sayısının her geçen gün arttığını belirterek, 302 bin 324 lisanslı kadın sporcularının bulunduğunu bildirdi.

Son yıllarda popülerliğini hızla artıran ve 900 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısı ile en çok yapılan spor branşları arasında yer alan satranç, 7'den 77'ye tüm kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Eğitim hayatına yaptığı olumlu katkı nedeniyle kız çocukları aileleri tarafından satranca küçük yaşlarda başlatılırken, çocuklarından etkilenen ebeveynler de zamanla bu spora merak duyuyorlar.

 

- "Satrancı her tarafa yaymışız"

 

Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın çok güzel geçtiğini belirterek, etkinliğe 2 bin 663'ü sporcu olmak üzere veli, antrenör ve kulüp temsilcileriyle beraber 7 binin üzerinde kişinin katıldığını ifade etti.

Şampiyonaya, Türkiye'nin hemen hemen her ilinden katılım olduğunu vurgulayan Tulay, "Satrancı her tarafa yayalım diye yola çıkmıştık. Demek ki her tarafa yaymışız. Bu şampiyona da yaptığımız çalışmaların bir göstergesi." diye konuştu.

 

- Kadın sporcu sayısında hızlı artış

 

Son yıllarda kadınların satrançla daha çok ilgilenmesini istediklerini aktaran Tulay, sadece sporcu değil, antrenör, kulüp temsilcisi ve hakem olarak da kadınlara çok önem verdiklerini belirtti.

Tulay, Türkiye'nin değişik illerinde ve hatta köylerde satranç oynayan kız çocukları olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Satrançta kadın sporcu sayımız her geçen gün artıyor. 2012 yılında 47 bin 340 kadın lisanslı sporcumuz varken bugün 302 bin 324'e ulaştık. Son zamanlarda kadın hakemlerimizin sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. 2012 yılında 682 kadın hakemimiz varken bugün 2 bin 51 kadın hakemimiz var. Antrenörler de bizim için çok önemli. 7 yıl önce 12 bin kadın antrenörümüz varken bugün 23 bin 480 kadın antrenörümüz var. Kızlarımızın satranca başlamasını teşvik ediyoruz. Daha üst kademelere çıkmaları da bizim en büyük arzumuz. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününü de içine alan haftada yaptığımız Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılım her geçen gün daha da artıyor."

 

- Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası Antalya'da

 

Federasyon Başkanı Tulay, 2019'da Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonasına Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağını açıklayarak, 10-23 Nisan tarihlerinde şampiyonanın Antalya'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Avrupa'nın en iyi kadın satranç oyuncularının Türkiye'ye geleceğini vurgulayan Tulay, Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcuların da başarılı sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:06
  1. Antalya
  2. Satranç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Venezuela halkına) 'Geçici devlet başkanınız budur' demek, o halka hakaret etmektir."
    1. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Venezuela..
    2. GRAFİKLİ - Venezuela'nın zor günü: 23..
    3. Uğur Mumcu suikastının 26. yılı
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir ülke..
    5. Kim Jong-un Trump'ın mektubuna..
    6. Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya...
    7. Fiili çalışma yoksa SSK olmaz
    8. "STA imzalanmazsa İngiltere'deki moda..
    9. Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Staj sigortası başlangıç sayılmaz
    12. Uğur Mumcu suikastının 26. yılı
    13. “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya..
    14. Gaziantep Basketbol temkinli
    15. Yaralı Filistinliyi şehit eden İsrail..
    16. "Endüstri 4.0 ve Sendikaların..
    17. 2019 yılında emekli olan kazançlı çıktı
    18. Alınan önlemler ișe yaradı! Yüzde 11.5..
    19. Diyanet İşleri Başkanlığından AB..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Venezuela ordusu tarafını seçti
    Venezuela ordusu tarafını seçti
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu