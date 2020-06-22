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Spor

Satrançta "FIDE Genç Engelliler Kupası" çevrim içi düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:32:48 -
Satrançta "FIDE Genç Engelliler Kupası" çevrim içi düzenlendi

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, 1. FIDE Genç Engelliler Kupası'nın çevrim içi düzenlendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Engelliler Komisyonu tarafından "Playchess" internet sitesi üzerinden oynanan turnuvanın, 16 ülkeden 38 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye'yi temsil eden 19 yaşındaki sporcu Ahmet Taha İnal'ın, turnuvayı 19. sırada tamamladığı aktarıldı.


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