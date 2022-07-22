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Dünya Satranç robotu küçük çocuğun parmağını kırdı
Dünya

Satranç robotu küçük çocuğun parmağını kırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen turnuvada satranç robotu çocuğun parmağını kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 16:28:00 - 2022-07-22 16:59:08

Rusya’da bir satranç turnuvasında oyun sırası satranç robotundayken hamle yapmaya çalışan çocuğun parmağı ezildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen bir satranç turnuvasında ilginç bir olay yaşandı. Satranç oynaması için geliştirilen robotik kol hamle yaptığı sırada beklemeyip oynamaya devam eden çocuğun parmağını ezdi. Parmağı bir süre robotun altında kalan 7 yaşındaki çocuk, izleyicilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. Çocuğun parmağının kırıldığı ve alçıya alındıktan sonra turnuvayı tamamladığı öğrenildi.

Robot çocuğun parmağını yakaladı

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev gazetecilere yaptığı açıklamada, robotun federasyona ait olmadığını ve kiralandığını belirterek üretici firmanın bu tür olayların yaşanma ihtimalini göz ardı etmiş göründüğünü söyledi. Lazarev, "Çocuk bir hamle yaptı ve karşı hamle yapması için robotu beklemesi gerekiyordu. Ancak acele etti ve robot parmağını yakaladı” dedi.

Çocuğun ailesinin olayla ilgili Moskova savcılığına başvurmaya karar verdiği öğrenildi.

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