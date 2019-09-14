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Satranç kursları için kayıtlar başlıyor

Gençlere satranç sporunu sevdirmeyi ve satrancı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, 2019-2020 dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:41
Satranç kursları için kayıtlar başlıyor

Gençlere satranç sporunu sevdirmeyi ve satrancı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, 2019-2020 dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor.


Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nün deneyimli satranç antrenörleri tarafından verilecek olan kurslara 2013 ve öncesi doğumlular katılabilecek. 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 12.00’de başlayacak olan kurs kayıtları Aliağa Gençlik Merkezi’nin resmi internet sayfası olan www.aliagagenclikmerkezi.com adresinden online olarak yapılacak. Eğitmen ve ücret bilgilerine sayfa üzerinden ulaşılabileceği gibi sınırlı sayıdaki kontenjanlar da anlık olarak görülebilecek. Kayıtlar 26 Eylül 2019 Perşembe gününe kadar devam edecek. Aylık 50 TL olarak belirlenen kurs kayıt ücreti kredi kartı ile internet sitesi üzerinden ödenebilecek. Ön kayıtların ardından 27 Eylül 2019 Cuma günü 10.00-16.30 saatleri arasında seviye belirleme sınavı yapılacak.


Dersler satranç antrenörlerinin gözetiminde 30 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Seviye belirleme sınavı ve dersler, Siteler Mahallesi eski kız öğrenci yurdunun bulunduğu TOKİ ek hizmet binasında gerçekleştirilecek.


Satranç sporunun önemli bir strateji ve zeka oyunu olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü Sorumlusu Onur Haskan, “Satranç bir zeka oyunu olmasının yanı sıra kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Satranç çocuklarda kendine güven duygusunu geliştirir. Satranç oynayan çocuklar daha mücadeleci bir ruha sahip olurlar. Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunun bilincine varırlar” diyerek Aliağalıları satranç oynamaya davet etti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:41
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