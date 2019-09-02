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Satışa hazır uyuşturucularla yakalandı

Samsun’da polisin yaptığı operasyonda evinde satışa hazır uyuşturucu maddeler bulunan şahıs, gözaltına alındı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:56
Satışa hazır uyuşturucularla yakalandı

Samsun’da polisin yaptığı operasyonda evinde satışa hazır uyuşturucu maddeler bulunan şahıs, gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen A.Y.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 375 adet extacy hap, 84 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu etkisi olan ilaç ve paketler halinde toplamda 20 gram skunk maddesi ele geçirildi. A.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan A.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:56
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