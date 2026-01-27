Satış sonrası ilk kriz: Eleştirel içerikler kasıtlanıyor! TikTok'un yeni sahipleri Trump’ı mı koruyor?

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
California Valisi Gavin Newsom, ABD operasyonları Trump’a yakın bir gruba satılan TikTok’u, Başkan’ı eleştiren paylaşımları sansürlemekle suçladı. Eyalet yasalarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek için Adalet Bakanlığı devreye girerken, TikTok’un yeni "Amerikan yönetimi" altındaki tarafsızlığı tartışma konusu oldu.

ABD dijital dünyası, TikTok üzerindeki siyasi baskı iddialarıyla çalkalanıyor. California Valisi Gavin Newsom, platformun Trump yönetimini eleştiren içerikleri bastırdığına dair somut raporlar aldıklarını duyurdu. 23 Ocak’ta yürürlüğe giren ve çoğunluk hissesi Amerikalı yatırımcılara geçen yeni ortaklık yapısının ardından platformun "algoritmik bir koruma kalkanı" oluşturduğu iddia ediliyor. Vali Newsom, California Adalet Bakanlığı’na talimat vererek, bu uygulamaların tüketiciyi koruma ve şeffaflık yasalarına aykırılığını inceletiyor. Beyaz Saray ve ByteDance arasındaki anlaşma kapsamında algoritma kontrolünün ABD’ye geçmesi, "milli güvenlik" için bir zafer olarak sunulsa da, içerik denetimindeki bu son iddialar özgürlük tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

California Valisi Gavin Newsom, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u, Başkan Donald Trump'ı eleştiren içerikleri bastırmakla suçlayarak platformun eyalet yasalarını ihlal edip etmediğinin inceleneceğini bildirdi.

Vali Newsom'ın Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, TikTok'un "Trump'la bağlantılı bir gruba satılmasının" ardından, Başkan'a yönelik eleştirel içeriklerin sınırlandığına dair raporlar alındığı ve bazı vakaların doğrulandığı belirtildi.

Açıklamada, platformun içerik denetleme uygulamalarına ilişkin inceleme başlatılacağı, California Adalet Bakanlığından bu uygulamaların eyalet yasalarına aykırı olup olmadığını değerlendirmesinin istendiği kaydedildi.

TikTok'un ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayacak anlaşma kapsamında, 23 Ocak'ta çoğunluğu Amerikalılara ait bir ortak girişim kurulmuştu.

- Trump, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının satılmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül 2025'e yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok'un durumunu ele almıştı.

Trump, 25 Eylül 2025'te TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza atmıştı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planında, ortak girişimin çoğunluğunun Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacağı, ByteDance ve bağlı şirketlerin payının yüzde 20'nin altında kalacağı belirtilmişti.

Ayrıca, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağı kaydedilmişti.

Geçen ay da TikTok'un ABD'deki operasyonlarının ABD'li yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

