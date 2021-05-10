Satış gelirlerini yüzde 62 arttırdı

Şirket, bu dönemde satışlarını yüzde 62 oranında arttırarak 492 milyon TL’ye çıkardı. Sipariş miktarını yüzde 49 arttırarak 390 milyon TL’ye taşıdı. Netaş’ın alınan sipariş miktarına bakıldığında telekom segmentinde yüzde 73, sistem entegrasyonunda yüzde 45 büyüme görüldü. Şirketin brüt kârı 17 milyon TL oldu. Satış gelirlerinde en büyük pay yüzde 58’le sistem entegrasyonu tarafında elde edildi. Telekom sektörünün payı ise yüzde 28 oldu. CEO Ali Emir Eren, “Pandemi döneminde kurumların ve kritik süreçlerin hızla dijitale taşınmasında önemli sorumluluklar üstlenerek özellikle sağlık, telekom, kamu, finans, enerji, perakende gibi stratejik sektörlerin kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmelerine destek olduk” dedi.