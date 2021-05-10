  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Samsunspor otobüsü saldırıya uğradı
Diyarbakır anneleri, ‘Anneler Günü’nde Akit’e konuştu!
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
'Sarallar' operasyonuyla ne hedefleniyor?
Ekonomi Satış gelirlerini yüzde 62 arttırdı
Ekonomi

Satış gelirlerini yüzde 62 arttırdı

İnovasyon ve dijital dönüşüm şirketi Netaş, 2021’in ilk çeyreğini başarıyla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:10:00 -
Satış gelirlerini yüzde 62 arttırdı

Şirket, bu dönemde satışlarını yüzde 62 oranında arttırarak 492 milyon TL’ye çıkardı. Sipariş miktarını yüzde 49 arttırarak 390 milyon TL’ye taşıdı. Netaş’ın alınan sipariş miktarına bakıldığında telekom segmentinde yüzde 73, sistem entegrasyonunda yüzde 45 büyüme görüldü. Şirketin brüt kârı 17 milyon TL oldu. Satış gelirlerinde en büyük pay yüzde 58’le sistem entegrasyonu tarafında elde edildi. Telekom sektörünün payı ise yüzde 28 oldu. CEO Ali Emir Eren, “Pandemi döneminde kurumların ve kritik süreçlerin hızla dijitale taşınmasında önemli sorumluluklar üstlenerek özellikle sağlık, telekom, kamu, finans, enerji, perakende gibi stratejik sektörlerin kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmelerine destek olduk” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...
Dünya

Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...

Dağlık Karabağ'da ağır bir tokat yiyen Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Türklerle düşman olduklarını ama bu düşmanlığın kontrol ed..
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Sedat Peker ile ilgili bir açıklama yaptı.
5 otomotiv devi güçlerini birleştirdi
Otomotiv

5 otomotiv devi güçlerini birleştirdi

Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Co. Ltd. (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota) ve Maz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay